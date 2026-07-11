巴威襲台炸豪雨！　陳水扁改「經典迷因」籲民眾颱風天待在家

▲陳水扁引用經典颱風天迷因。（圖／翻攝陳水扁臉書）



記者杜冠霖／台北報導

中颱巴威逼近台灣，暴風圈今（11日）晨進入東北部陸地。而北部地區昨夜開始風雨漸強，中央氣象署今也發布警報，北部地區及宜蘭、中部山區恐有豪雨以上等級強降雨，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市山區更可能出現局部大豪雨或超大豪雨。前總統陳水扁今一大早就製作一張哏圖，引用經典颱風天「泛舟哥」迷因，呼籲民眾「颱風天就是要在家不然要幹嘛」。

巴威颱風暴風圈今天凌晨觸陸，且速度加快，今天上午8時中心位置在台北東方約310公里的海面上，以每小時28轉25公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，7級風平均暴風半徑350公里。

中央氣象署科長林伯東表示，今天凌晨0時至上午8時，台南以北、東半部、東北部地區普遍出現8到9級強陣風，從台南一直到新竹、北海岸、宜蘭山區、花蓮山區以及南投山區，都有出現接近11級左右的陣風，恆春半島受到地形及颱風交互作用影響下吹西風，甚至出現12級左右的陣風。

林伯東指出，颱風的螺旋雨帶已經一波一波地掃入，造成北部、中南部明顯降雨，今天迄今降雨熱區有兩處，除北台灣及山區外，另一個則是嘉義、台南及南投山區，受風向及地形鎖定效應影響，出現短延時豪雨，該降雨情形仍會持續，台中以北山區有超大豪雨，北部、宜蘭山區、南投、嘉義山區有局部性的大豪雨，「今天的雨會非常猛烈。」

前總統陳水扁今上午就在媒體群組釋出一張最新哏圖，陳引用經典颱風天迷因泛舟哥，2015年蓮花颱風期間，泛舟哥（張吉吟）接受媒體採訪時以誇張表情說出「颱風天就是要泛舟啊！不然要幹嘛」一夕爆紅。

陳水扁今也改編泛舟哥金句，陳水扁呼籲「颱風天就是要在家啊！不然要幹嘛」提醒民眾颱風天在家最安全，陳也預告，今天下午五點半，他的YT頻道會上架最新影片。