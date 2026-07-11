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Google 認證文件洩密！新旗艦 Pixel 11 改採聯發科數據機

▲▼ GOOGLE PIXEL 10A 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲Google 自從 Pixel 6 以來，開始導入自行研發的 Tensor 晶片，以利特別強化 AI 運算的能力。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者黃肇祥／綜合報導

Google 本週正式發出邀請函，確定將於 8 月 13 日於紐約發表新一代 Pixel 11，現在認證文件也提早流出，證實新一代 Tensor G6 晶片將改採聯發科的數據機，告別與三星 Exynos 的合作。

傳 Google 改用聯發科數據機

自從 Google 推出 Tensor 自研晶片以來，長時間都是與三星團隊合作，包含晶片的代工技術與數據機。縱使去年 Tensor G5 首度改用台積電製程，但數據機仍維持使用三星的 Exynos 產品。日前就有傳言指出，Tensor G6 將改用聯發科的數據機，如今 FCC 文件也證實了這項消息。

外媒《Android Authority》透過翻閱美國 FCC 認證網站的文件，已經能看到疑似 Google Pixel 11 Pro Fold 的手機通過驗證，並且在 RF 射頻測試的項目中，確認 Google 將採用聯發科的演算法，間接證實了先前的傳聞。據傳，Google Pixel 11 會使用聯發科的 M90 數據機，有望帶來比 Exynos 更低的功耗、延長手機續航。

→Google 新旗艦 Pixel 11 全系列價格、顏色提前曝光！
→Google 證實 Pixel 11 新旗艦 8/12 發表！新機樣貌首度公開

Tensor G6 晶片 CPU 有望進化、GPU 恐用舊世代架構

比起數據機，相信許多人更關心 Pixel 11 的具體效能表現如何？根據爆料客 MysticLeaks 透露，Pixel 11 將搭載的 Tensor G6 晶片雖然只有 7 核心 CPU，卻透過最新世代的 Arm 架構大幅提升運行時脈。超大核心 Cortex-X1-Ultra 有望達到 4.11GHz；4 顆大核心 Cortex-A1-Pro 則為 3.38GHz；兩顆節能核心同樣是 Cortex-A1-Pro，但運行時脈會調低至 2.65GHz，預期整體效能更勝前一代。

然而，過往 Pixel 手機相對弱勢的 GPU 卻傳出壞消息。據悉，Google 恐改用舊世代的 PowerVR CXTP-48-1536 GPU，這已是 2021 年的產品架構，在玩遊戲、圖形運算等效能表現上，可能依舊無法與同級的 Android 旗艦手機相抗衡。不過需要注意的是，Google 近年並未將焦點放在傳統跑分與效能表現，而是更聚焦於 AI 的地端運算能力。為了流暢運行最新的 Gemini Intelligence 功能，相信 Tensor G6 晶片的 AI 算力仍具有一定水準。

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