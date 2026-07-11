放颱風假「公司要求居家辦公」合理嗎？網點出關鍵：不是假

▲老闆要求居家辦公或自行請假。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／曾筠淇報導

一名女網友發文表示，她才剛進公司沒多久，就遇到颱風假。老闆告知同仁，公司並無放假，並要求員工配合居家辦公，因此她想知道這樣的要求是否合理？貼文曝光後，引起討論。

公司不放颱風假，改居家辦公

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這名女網友在Dcard上，以「颱風天雇主要求上班違法嗎」為標題發文，提到她才剛入職沒多久，工作性質屬於企劃專案類型。昨天政府宣布放颱風假，老闆卻告訴大家公司不會跟著放，要求大家改為居家辦公，如果無法居家辦公，則自行請假。對此，原PO就想知道是否合法？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「颱風假不是假，是防災對策，所以在確認安全無虞的情況下，是可以要求上班的呀」、「颱風假不是實際意義上的『假』，如果有疑慮建議請病假，自己的安全比較重要」、「可以在家裡工作且有支薪還行，如果在家裡工作又不給薪水就違法」、「居家辦公蠻好的啊，也不會扣薪」、「我們可以請假，但不支薪」、「你居家上班又沒受影響」。

勞動部過去曾說明，颱風等天然災害發生時，由於外出工作有所風險，因此勞工是否出勤，應以人身安全為首要考量。至於居家工作，若其履行勞務不受颱風影響，可依原約定旅行勞務，且應照給工資，但若受到影響而無法提供勞務，雇主則不得予以各項不利之處分。