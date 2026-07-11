巴威「下半天最接近」　氣象署示警：雨非常猛烈

記者李姿慧／台北報導

巴威颱風威脅加劇，暴風圈擴大籠罩桃竹苗、台中、南投、台東地區，陸警範圍維持14縣市。氣象署示警，今天的雨會非常猛烈，預計下午到傍晚將是巴威颱風最接近台灣的時間點，晚上過後颱風強度、暴風圈才會減弱和縮小。

▲巴威颱風路徑。（圖／氣象署提供）

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巴威颱風今天上午8時中心位置在台北的東方約310公里處，以每小時28轉25公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，7級風平均暴風半徑350公里，暴風圈已進入台中以北、南投、東半部陸地，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。

目前陸上警戒範圍包括新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹市、新竹縣、苗栗、台中、花蓮、彰化、南投、台東、馬祖等14縣市。

▲氣象署說明觀測到的陣風數據。（圖／氣象署提供）

中央氣象署科長林伯東表示，今天凌晨0時至上午8時，台南以北、東半部、東北部地區普遍出現8到9級強陣風，從台南一直到新竹、北海岸、宜蘭山區、花蓮山區以及南投山區，都有出現接近11級左右的陣風，恆春半島受到地形及颱風交互作用影響下吹西風，甚至出現12級左右的陣風。

由於巴威暴風圈已籠罩台中以北地區，林伯東提醒，今天需持續關注強風，尤其是北部地區，包含北海岸、甚至到新北市、台北市的陸地，以及宜蘭地區，都容易出現9到11級強陣風，另外，恆春半島、蘭嶼及馬祖地區，也會出現9到11級強陣風，其他地方也容易出現8到10級陣風。

林伯東指出，颱風的螺旋雨帶已經一波一波地掃入，造成北部、中南部明顯降雨，今天迄今降雨熱區有兩處，除北台灣及山區外，另一個則是嘉義、台南及南投山區，受風向及地形鎖定效應影響，出現短延時豪雨，該降雨情形仍會持續，台中以北山區有超大豪雨，北部、宜蘭山區、南投、嘉義山區有局部性的大豪雨，「今天的雨會非常猛烈。」

林伯東提醒，今天白天是降雨最猛烈的時候，晚間隨著颱風逐漸從台灣北方通過，風向轉成比較偏西風及西南風，中部山區以及南部山區降雨仍會持續，北部地區的降雨則逐漸緩和，因此今晚過後要持續注意中南部山區的降雨，巴威颱風明天清晨將從中國福建、浙江附近登陸，隨著颱風更為遠離，明天白天以及各地降雨才會逐漸趨緩。

針對巴威颱風動態，林伯東指出，巴威颱風目前正在接近台灣的過程中，預計下午到傍晚是最靠近台灣的時間點，將以維持350公里左右的暴風半徑通過台灣附近，後續受到台灣地形影響，結構將稍微被破壞，暴風圈才會逐漸縮小，隨著巴威颱風往中國方向移動，預估晚間過後強度和暴風圈有機會再縮小。

▲氣象署說明雨勢預測。（圖／氣象署提供）