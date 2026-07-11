巴威直撲！共機也迴避　昨1艘共艦騷擾台海

▲巴威颱風路徑。（圖／氣象署提供）



記者杜冠霖／台北報導

中颱巴威逼近台灣，暴風圈今晨進入東北部陸地，將逐漸涵蓋彰化、南投以北地區。颱風也影響共機擾台，根據國防部今（11日）公布最新資訊，10日上午六點至11日上午六點未有共機擾台，另偵獲1艘共艦、1艘公務船持續在台海周邊活動。

巴威颱風暴風圈今天凌晨觸陸，且速度加快，從原先每小時27公里，略加速至每小時28公里後再轉25公里速度向西北前進，暴風圈已進入台中以北、南投、東半部陸地，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。

中度颱風巴威今天上午8時中心位置在台北東方約310公里的海面上，以每小時28轉25公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，7級風平均暴風半徑350公里。

近日共機騷擾頻繁，8日上午6時至9上午6時止，偵獲共機28架次、共艦8艘及公務船5艘，持續在台海周邊活動。其中有20架次軍機逾越台灣海峽中線，進入台灣北部、中部及西南空域。

颱風也影響共機擾台，根據國防部公布最新資訊，10日上午六點至11日上午六點未有共機擾台，另偵獲1艘共艦、1艘公務船持續在台海周邊活動。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與嚴處。