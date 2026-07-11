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陶淵明「五斗米」換算現值驚呆！一票人秒折腰：把我當米種都可以

陶淵明「五斗米」換算台幣多少？他問AI答案嚇傻　不含官職田產「月薪竟破20萬」

▲中國東晉至南朝的著名田園詩人陶淵明因一句「不為五斗米折腰」流傳千年。（翻攝百度百科）

文／鏡週刊

中國東晉至南朝的著名田園詩人陶淵明因一句「不為五斗米折腰」流傳千年，就有1名網友近日好奇查詢「五斗米」換算成現在月薪大概是多少，沒想到AI表示大約是「新台幣23萬元」，甚至連官員土地收入一併計入後，金額上看百萬元，文章一曝光，讓大票網友驚呼「選我吧！我腰可以折成紙扇都沒問題」。

陶淵明在擔任彭澤縣令（現為縣長），適逢潯陽郡的「督郵」前來縣裡巡視，一到訪就擺出大架子，要求陶淵明過去晉見，讓陶淵明感嘆一句「吾不能為五斗米折腰，拳拳事鄉里小人邪」，意旨不能為了微薄的薪水，向這種小人諂媚奉承，接著他當晚就將官印留在桌上，辭官走人。相關史傳與研究也指出，他擔任彭澤令僅80多日。

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就有1名網友在Threads上好奇發文，陶淵明口中的「五斗米折腰是多少錢」換算成現代薪資，到底值多少錢，於是透過AI搜尋結果發現，包含職務配給的田產，大約等值月薪新台幣23萬元，貼文一曝光，吸引超過百萬次瀏覽，並掀起討論，「請問我的腰要折幾折」「月薪23萬把我當米種田裡都可以」「我遲疑一秒都是對五斗米不尊敬」。

事實上，昔日也有網友好奇在PTT發問「五斗米」的實際價值，當時就有網友在臉書分析，指陶淵明每日五斗米約等價於83文錢，換算月薪大約是23萬元；外加陶淵明官職配給的300畝地，實際產出大概是其薪水5倍左右，陶淵明不折腰等於是放棄了「130萬的月薪」，掀起大票網友高度討論。


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