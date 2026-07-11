　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

巴威發威！台中西屯區頻傳路樹倒塌　砸毀7機車、穿破轎車頂

▲▼ 巴威颱風來襲，台中西屯區西平公園路樹倒塌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲巴威颱風來襲，台中西屯區西平公園路樹倒塌砸中7輛機車。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、黃資真／台中報導

中颱巴威暴風圈在今（11日）凌晨觸陸，強烈雨勢來襲，位於台中西屯區西安公園、四川路、都會園路、市政路等處接連發生路樹倒塌意外，砸中多部車輛，所幸未造成人員傷亡。警方提醒，颱風期間非必要儘量避免外出。

▲▼ 巴威颱風來襲，台中西屯區西平公園路樹倒塌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼ 巴威颱風來襲，台中西屯區西平公園路樹倒塌。（圖／記者游瓊華翻攝）

10日下午起11日清晨，台中市風雨持續增強，台中市政府警察局第六分局於颱風期間持續執行巡邏及災情應變勤務，員警於轄內陸續發現西安公園、四川路、都會園路、市政路、西平公園、僑大一街，因強風豪雨造成路樹傾倒、樹枝掉落等情形，其中西安公園的路樹砸中1輛自小客車，造成車頂凹陷損壞及後玻璃破裂；西平公園路樹砸倒7輛機車，所幸無人員傷亡。

▲▼ 巴威颱風來襲，台中西屯區西安公園路樹倒塌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼西安公園路樹砸破一輛自小客車的車頂。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼ 巴威颱風來襲，台中西屯區西安公園路樹倒塌。（圖／記者游瓊華翻攝）

警方獲報後均立即趕赴現場，迅速實施交通管制及安全警戒，引導往來車輛改道通行，避免民眾誤入危險區域，同時協助通報權責機關排除道路障礙，並持續留守現場至交通恢復順暢，確保用路人安全。

▲▼ 巴威颱風來襲，台中西屯區四川路路樹倒塌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼ 巴威颱風來襲，台中西屯區四川路路樹倒塌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼四川路樹枝斷裂。（圖／記者游瓊華翻攝）

第六分局表示，颱風期間各項警察勤務均持續運作，不論是治安維護、交通疏導、災情查報或緊急事故處置，員警皆24小時堅守崗位，冒著風雨巡視轄區、即時掌握各項突發狀況，以最快速度投入應變處置，全力守護市民生命財產安全及交通秩序。

▲▼ 巴威颱風來襲，台中西屯區僑大一街路樹倒塌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼僑大一街路樹斷裂。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼ 巴威颱風來襲，台中西屯區僑大一街路樹倒塌。（圖／記者游瓊華翻攝）

第六分局也提醒民眾，颱風期間應隨時留意最新氣象資訊，非必要儘量避免外出；行車時應減速慢行、保持安全距離，並注意路面積水、強陣風及掉落物，切勿停留於大型路樹、招牌或施工圍籬附近。如發現道路障礙、交通號誌異常或其他公共設施受損情形，可撥打1999通報；如遇緊急事故或危及人身安全情形，請立即撥打110，由警方即時到場協助處置。

▲▼ 巴威颱風來襲，台中西屯區市政路慢車道路樹倒塌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼市政路慢車道路樹倒塌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼ 巴威颱風來襲，台中西屯區市政路慢車道路樹倒塌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼ 巴威颱風來襲，台中西屯區都會園路路樹倒塌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼ 都會園路路樹倒塌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼ 巴威颱風來襲，台中西屯區都會園路路樹倒塌。（圖／記者游瓊華翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
英格蘭主帥准球員世界盃期間「愛愛」放鬆！但有一項嚴格規定
女等公車被吹倒退嚕　下秒大磁磚砸原地
空心菜鈣含量贏牛奶！營養師揭「2大禁忌搭配」
川普警告：千枚飛彈瞄準伊朗　若執行暗殺將「摧毀全境」
發納莉淹水照喊「北車現在進不去」！　脆無聊男慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗泰安苗62線「淹到大腿」！民眾下山車輛拋錨　泡湯客暫避飯店

巴威強風狂颳！台南累計破萬戶停電　台電人員奔走拼晚間全數復電

巴威外圍環流持續影響東海岸　成功警加強巡查籲防長浪豪雨

神風救命畫面！土城女等公車被吹到倒退嚕...下秒大磁磚砸落原地

坡面持續滑動！雲林坪頂村居民預防性撤離　現場驚險畫面曝

警察也成受災戶！滾滾泥水灌入宿舍　新竹那羅派出所緊急撤離

驚險畫面曝！基隆老樹滑落山坡　差5公分險砸車

10級強風發威彰化災情翻倍　67棵路樹倒塌、1萬4千632戶大停電

巴威挾帶強風豪雨！北投地熱谷土石滑落　電桿倒塌多車遭殃

女嬰受虐餓死「只剩3.3公斤」社會局介入仍救不回　緊急安置兄姊

巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強

巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

鸚鵡做錯事被媽媽唸　直接躺平裝死XD

巴威暴風圈觸陸點「3縣市機率高」　氣象署估後天解除陸警

姆巴佩12碼失手後救贖破門！　賽後一句「路還很長」藏冷靜

追風人直擊！巴威逼近沖繩石垣宮古島　當地現況曝光

苗栗泰安苗62線「淹到大腿」！民眾下山車輛拋錨　泡湯客暫避飯店

巴威強風狂颳！台南累計破萬戶停電　台電人員奔走拼晚間全數復電

巴威外圍環流持續影響東海岸　成功警加強巡查籲防長浪豪雨

神風救命畫面！土城女等公車被吹到倒退嚕...下秒大磁磚砸落原地

坡面持續滑動！雲林坪頂村居民預防性撤離　現場驚險畫面曝

警察也成受災戶！滾滾泥水灌入宿舍　新竹那羅派出所緊急撤離

驚險畫面曝！基隆老樹滑落山坡　差5公分險砸車

10級強風發威彰化災情翻倍　67棵路樹倒塌、1萬4千632戶大停電

巴威挾帶強風豪雨！北投地熱谷土石滑落　電桿倒塌多車遭殃

女嬰受虐餓死「只剩3.3公斤」社會局介入仍救不回　緊急安置兄姊

63歲玉女歌手曾是2億CEO...遭親姊背叛負債　爆「颱風天離家出走」　

「好萊塢資深男星」彼得范諾登病逝！享壽75歲　愛妻悲痛陪伴走完最後一程

巴威狂風橫掃！基隆、新北1.6萬戶停電　緊急搶修已9成復電

深夜街頭驚見女童獨行　成功警神判斷助南非家庭團圓

LIVE／巴威暴風圈估明晨脫離台灣　氣象署最新說明

苗栗泰安苗62線「淹到大腿」！民眾下山車輛拋錨　泡湯客暫避飯店

巴威強風狂颳！台南累計破萬戶停電　台電人員奔走拼晚間全數復電

第3批致癌油「回收37.3公噸」　影響16產品已預防性下架

舒淇睽違多年「罕見現身台灣典禮」　無懼颱風領軍《女孩》登北影

巴威外圍環流持續影響東海岸　成功警加強巡查籲防長浪豪雨

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」

社會熱門新聞

17歲少女、18歲男失蹤！台南黃金海岸尋獲已成浮屍

巴威降雨雷達圖神祕空白　網驚呼：大佛防護罩發威

母載「女兒屍體」南下求神　鄉代目擊喊：她已經死了

出國換穿「一雙鞋」　男被判關9年

即／不敵狂風！彰化老木屋倒塌扯斷電線險釀災

雞場跳電4.6萬隻雞悶死　損失破500萬

人妻顧失明婆婆、3幼兒又被家暴！　15刀捅死老公下場曝

巴威強風彰化8713戶大停電　路樹倒31棵

昨上班打瞌睡遭懲處！　台積電嘉義廠警衛「北港大橋落水」

即／雨遮被吹斷！蘆洲招牌砸4機車

她吸毒27年檢聲押失敗　又是法官陳德池放人

發納莉淹水照喊「北車進不去」！男遭刑警帶回法辦

獨／27歲男陳屍台中知名摩鐵　「自開一房」離奇亡

國道3號草屯路段大雨致車輛360度打水漂所幸平安

更多熱門

相關新聞

巴威直撲！共機也迴避　昨1艘共艦騷擾台海

巴威直撲！共機也迴避　昨1艘共艦騷擾台海

中颱巴威逼近台灣，暴風圈今晨進入東北部陸地，將逐漸涵蓋彰化、南投以北地區。颱風也影響共機擾台，根據國防部今（11日）公布最新資訊，10日上午六點至11日上午六點未有共機擾台，另偵獲1艘共艦、1艘公務船持續在台海周邊活動。

巴威颳倒路樹砸路過機車　女騎士慘被重壓滿臉傷

巴威颳倒路樹砸路過機車　女騎士慘被重壓滿臉傷

新北石碇路樹倒塌躺路中　雙向交通中斷

新北石碇路樹倒塌躺路中　雙向交通中斷

巴威「下半天最接近」　氣象署示警：雨非常猛烈

巴威「下半天最接近」　氣象署示警：雨非常猛烈

吳聖宇：巴威西北風撞雪山山脈　中部以北雨勢再加大

吳聖宇：巴威西北風撞雪山山脈　中部以北雨勢再加大

關鍵字：

巴威颱風台中路樹倒塌

讀者迴響

熱門新聞

巴威趁機重建「雙眼牆」！　午後路徑可能突然「西拐」

獨／「全台最難訂餐廳」人潮爆　興奮直呼：天公有保佑

巴威01:15暴風圈觸陸東北部　挑戰再開眼

快訊／5縣市明天達停班課標準　最新風雨預報曝

LIVE／巴威蚯蚓扭北轉　氣象署最新說明

快訊／巴威颱風加速　暴風圈 掃進中部

17歲少女、18歲男失蹤！台南黃金海岸尋獲已成浮屍

陸預報員：原預測台灣中央山脈會削弱巴威

快訊／明晨13縣市達停班課標準　最新風雨預測公布

快訊／二伯品牌遭疑抄襲日牌！露面首談創作歷程　哽咽曝艱辛內幕

IU配合男友「累倒送醫」　閨蜜劉寅娜2月前心疼：以後選隨性點的人

二伯抄襲風波還在燒！「品牌1商品」被檢舉疑違法

巴威加速通過北部海面　陸警縮小至13縣市

快訊／14縣市明午前風雨達停班課標準　最新雨量預報上修

巴威降雨雷達圖神祕空白　網驚呼：大佛防護罩發威

更多

最夯影音

更多
巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強

巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強
巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面