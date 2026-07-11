巴威發威！台中西屯區頻傳路樹倒塌　砸毀7機車、穿破轎車頂

▲巴威颱風來襲，台中西屯區西平公園路樹倒塌砸中7輛機車。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華、黃資真／台中報導

中颱巴威暴風圈在今（11日）凌晨觸陸，強烈雨勢來襲，位於台中西屯區西安公園、四川路、都會園路、市政路等處接連發生路樹倒塌意外，砸中多部車輛，所幸未造成人員傷亡。警方提醒，颱風期間非必要儘量避免外出。

10日下午起11日清晨，台中市風雨持續增強，台中市政府警察局第六分局於颱風期間持續執行巡邏及災情應變勤務，員警於轄內陸續發現西安公園、四川路、都會園路、市政路、西平公園、僑大一街，因強風豪雨造成路樹傾倒、樹枝掉落等情形，其中西安公園的路樹砸中1輛自小客車，造成車頂凹陷損壞及後玻璃破裂；西平公園路樹砸倒7輛機車，所幸無人員傷亡。

▲▼西安公園路樹砸破一輛自小客車的車頂。（圖／記者游瓊華翻攝）



警方獲報後均立即趕赴現場，迅速實施交通管制及安全警戒，引導往來車輛改道通行，避免民眾誤入危險區域，同時協助通報權責機關排除道路障礙，並持續留守現場至交通恢復順暢，確保用路人安全。

▲▼四川路樹枝斷裂。（圖／記者游瓊華翻攝）



第六分局表示，颱風期間各項警察勤務均持續運作，不論是治安維護、交通疏導、災情查報或緊急事故處置，員警皆24小時堅守崗位，冒著風雨巡視轄區、即時掌握各項突發狀況，以最快速度投入應變處置，全力守護市民生命財產安全及交通秩序。

▲▼僑大一街路樹斷裂。（圖／記者游瓊華翻攝）



第六分局也提醒民眾，颱風期間應隨時留意最新氣象資訊，非必要儘量避免外出；行車時應減速慢行、保持安全距離，並注意路面積水、強陣風及掉落物，切勿停留於大型路樹、招牌或施工圍籬附近。如發現道路障礙、交通號誌異常或其他公共設施受損情形，可撥打1999通報；如遇緊急事故或危及人身安全情形，請立即撥打110，由警方即時到場協助處置。

▲▼市政路慢車道路樹倒塌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼ 都會園路路樹倒塌。（圖／記者游瓊華翻攝）