哈利梅根合體返英！查爾斯隔4年終於見孫子女　和威廉零互動

▲ 哈利梅根夫妻帶著子女赴英，與查爾斯、卡蜜拉重聚。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國白金漢宮10日晚間證實，國王查爾斯三世與王后卡蜜拉當天下午在位於格洛斯特郡的私人居所海格羅夫莊園，接待哈利王子、妻子梅根和7歲的亞契、5歲的莉莉貝一家4口。這是查爾斯時隔逾4年與孫子女重聚，王室稱其為「私人家族聚會」，不對外公開任何影像。

睽違近4年攜手返英 哈利敗訴又爆住宿風波

▲ 梅根時隔近4年和哈利一同踏上英國土地。（圖／路透）

綜合BBC、《每日郵報》等英媒，梅根和2個孩子是從歐洲度假地點悄悄入境英國，未引起外界注意。這也是梅根自2022年9月與哈利出席已故女王伊莉莎白二世葬禮後，首次與哈利一同重返英倫土地。

不過哈利本周行程波折不斷，他7日在高等法院對《每日郵報》母公司「聯合報業」（Associated Newspapers）提起的不法蒐集資訊訴訟中敗訴，行前又爆發住宿風波。

哈利公關團隊對外宣稱，查爾斯已邀請他入住白金漢宮，但王室迅速否認，強調哈利早已獲告知此安排並不可行。此外，梅根原定陪同哈利出席伯明罕行程的計畫也臨時生變，直到9日晚間才由發言人確認她停留英國期間不會參加公開活動。

威廉哈利各自跑行程 兄弟零互動

哈利10日現身伯明罕，為明年7月將重回英國舉辦的傷殘軍人體育競賽「不屈運動會（Invictus Games）」啟動1年倒數，全場參與者熱情鼓掌，他也親身體驗了匹克球（Pickleball）及輪椅橄欖球。

不過，哈利與父母聚首當天下午，兄長威廉王子在溫莎的衛兵馬球俱樂部率隊伍奪冠，凱特王妃則全程在場邊為丈夫加油。王室消息人士透露，這對兄弟仍處於決裂狀態，哈利此行並無計畫與威廉會面。