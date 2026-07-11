UFO現蹤黃海？美最新解密40份檔案　驚爆核武設施曾遭入侵封鎖

▲ 大西洋海域海軍軍官2020年拍下不明物體。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國五角大廈10日公布第4批共40份不明空中現象（UAP）解密檔案，涵蓋14份文件、19支影片、4份音檔及3張圖像，來自國防部、國家航空暨太空總署（NASA）、中央情報局（CIA）、聯邦調查局（FBI）及能源部等單位，包括軍方紅外線影片及重要核武組裝設施遭入侵的詳細報告。

UNRESOLVED UAP REPORT, EAST CHINA SEA, 2025 ???? https://t.co/7IzqEla4m5 pic.twitter.com/xSC1lsC8rC — The White House (@WhiteHouse) July 10, 2026

綜合CBS及《福斯新聞》等美媒，這批檔案中包括美國印太司令部2025年提交的一段18秒紅外線影片，由美國軍用上的感測器在黃海上空拍攝，顯示感測器正追蹤一個被形容為「六芒星形狀」的對照區域。但官方提醒，相關描述僅反映影像特徵，不代表對該物體身分或性質的任何官方結論。

核武設施遭入侵 開車追不上、靜音無引擎

能源部解密的一份報告則詳述2015年9月發生在德州阿馬里洛附近帕特克斯工廠（Pantex Plant）上空的不明物體入侵事件，該設施為美國主要核武組裝、維護與拆解基地，事發當下整座設施隨即進入封鎖狀態。

報告記載，2名人員開車追趕該物體，卻始終無法追上。他們下車後發現該物體完全無聲，且即便使用雙筒望遠鏡仔細觀察，也未辨識出任何推進系統，「觀察約1至2分鐘後，該物體持續向北飛離設施。」

飛官28年未見 物體高速反向飛離

另一份飛行員報告中，一名擁有豐富飛行資歷的美國空軍與海軍航空人員描述，2019年在美國東部上空目擊一個小型物體，以高速反向飛行，「它展現出的飛行特性是我28年服役生涯中從未見過的。」

他開始錄影前已肉眼追蹤該物體約10至15秒，但試圖將鏡頭拉近時，高速移動的物體已脫離其視野範圍，事後分析影像研判其外形疑似矩形，但在場其他經驗豐富的人員同樣無法辨識其為何物。

大西洋海域、印太司令部檔案曝光

From the 4th release of UAP files on https://t.co/gbAdmjRhFn under PURSUE: "DOW-UAP-PR116, Unresolved UAP Report, Atlantic Ocean, 2020"@USNorthernCmd submitted a report of an unidentified anomalous phenomenon to the All-domain Anomaly Resolution Office (@DoW_AARO) consisting of… pic.twitter.com/Y0Urz6SFm0 — Acting Press Sec Joel Valdez (@JoelValdezDOW) July 10, 2026

解密文件中包括一份2020年大西洋海域海軍「範圍入侵事件報告」，一名武器系統軍官描述，他目擊一個「深棕紅色、高度約12至15英尺」的物體，外觀像是一顆變形氣球，但因交會速度過快無法確認。

印太司令部2024年提交的一段1分46秒影片則顯示，感測器追蹤一塊細長對照區域，鏡頭拉近後可見多個亮點連成一線移動，隨後逐漸模糊，消失於遠方。

???????????? THE WEIRDEST UAP YET: Multiple bright points moving together like a giant flying bar or… possibly edge-on disk??



Indo-Pacific Command just dropped 1:46 of infrared footage showing an elongated “line” of glowing contrast.



Sensor zooms in, tracks it hard as it cuts… https://t.co/wdidAUf0rR pic.twitter.com/jUrawx48ui — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 10, 2026

曼哈頓計畫成員也困惑 1949年綠火球成謎

還有一份1949年在新墨西哥州洛薩拉摩斯舉行的物理學家會議紀錄，與會者包含曼哈頓計畫成員，他們當年試圖解釋多次目擊到的「綠色火球」現象卻無功而返。一名知名天文學家當時指出，這類現象「在隕石墜落的案例中從未出現過」。

全域異常現象解析辦公室（AARO）說明，本次檔案僅刪減涉及目擊者身分、敏感軍事地點及無關的政府設施等資訊。五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）還透露，這並非最後一批資料，相關部門與合作單位正積極準備下一輪解密作業。