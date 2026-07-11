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美國下通牒！限伊朗11日宣布開放荷莫茲　否則沒好日子過

▲▼遭封鎖長達110天的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放。（圖／路透）

▲圖為荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國川普政府3名官員10日透露，美方已向伊朗發出最後通牒，要求伊朗最晚在11日公開承認開放荷莫茲海峽並承諾停止襲擊商船。美國官員並未明確說明若伊朗未發表這類公開聲明將面臨何種後果，但稱美方可能採取進一步行動，「如果這不是他們的立場，那對他們來說就不會是個好日子」。

美方：伊朗若不表態　日子不會好過

CNN、Axios等報導，美方稱伊朗與美方簽署的諒解備忘錄（MOU）中，曾承諾不再攻擊海峽周邊商船，但伊朗多次違反此承諾，這些攻擊行動引發交火，使本就脆弱的停火協議瀕臨瓦解，總統川普更宣告停火結束。美國官員表示，伊朗連如此簡單的承諾都無法遵守，讓外界對其是否有意願、有能力落實更複雜的核協議產生嚴重質疑。

美國官員表示，預期伊朗將於近日發表公開聲明，宣布開放荷姆茲海峽，且不會攻擊試圖通過的商船。美方官員直言，「如果這不是他們的立場，那對他們來說就不會是個好日子」。

美方透露，當前狀況暴露伊朗內部的權力鬥爭，談判桌上的溫和派想達成協議，極端激進派卻藉由開火來爭奪籌碼。阿曼近期特地在沿岸為商船開闢南部通道，引來伊朗極度憤怒。

不過經歷兩天交火之後，伊朗與美國聯繫尋求進一步會談來解決爭端，稱「我們搞砸了，我們犯了錯，繼續談吧」。

伊朗外長將赴阿曼　討論海峽危機

外界正緊盯11日在阿曼首都馬斯開特（Muscat）舉行的關鍵會談，屆時伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）與阿曼外交部長阿布塞迪（Sayyid Badr Albusaidi）碰面，討論荷莫茲海峽局勢。

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）證實，會談將聚焦荷莫茲海峽及海上安全議題，「伊朗已明確承擔起在荷姆茲海峽建立正常船運安排與海事服務的責任，我們一直非常堅定履行這項責任。根據協議，我們應就此事與阿曼協商合作」。

美國官員指出，預計伊朗將在11日這場會晤後發表聲明，「我們希望他們公開表示會停止對船隻開火，並明確或至少含蓄承認他們做錯了，我們目前正在朝這個方向努力。我們預期伊朗能說……海峽航道都將開放，且不會收取任何費用」。

依據公開數據以及美國官員的說法，荷莫茲海峽商業航運交通依舊低迷。根據船舶追蹤網站MarineTraffic的數據，過去24小時內，有15艘船隻通過荷莫茲海峽；其中11艘進入波斯灣，包括6艘貨船以及5艘油輪，另外4艘貨船穿越海峽進入阿曼灣。

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