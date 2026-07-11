飛機墜毀巴哈馬！機上10人全罹難　殘骸散落一地

▲機上10人全數罹難。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

巴哈馬一架載有10人的小飛機10日墜毀，機上人員全數罹難，根據社群媒體流傳的影片，這架飛機殘骸散落一地。由於這間航空公司在同一天接連發生兩起事故，巴哈馬政府宣布暫時停飛該公司所有航班。

小飛機墜毀奪10命 殘骸散落一地

美聯社、紐約郵報報導，這架隸屬火烈鳥航空（Flamingo Air）、型號為Cessna 402C的小飛機10日從首都拿騷林丁平德林國際機場（Lynden Pindling International Airport）起飛，準備前往聖安德羅斯（San Andros），但到了下午1時過後卻墜毀在北安德羅斯島（North Andros）一處林地。

A Flamingo Air plane crashed and burned in North Andros, The Bahamas. Locals say several people were killed. pic.twitter.com/h2rcgGh4Ba — Open Source Intel (@Osint613) July 10, 2026

這架飛機在墜毀前疑似遭遇空中故障，事故發生原因仍在調查中。影片顯示，失事飛機殘骸散落一地。火烈鳥航空公司表示，正配合相關部門調查。

針對這起事件，警方證實當時曾有一名倖存者獲救，但隨後仍因傷勢過重過世。總理戴維斯（Philip Brave Davis）則是發聲表達哀悼。

同公司另架飛機起火 曾有八次事故紀錄

目前巴哈馬政府已暫時停飛所有火烈鳥航空的班機。該國能源、公用事業暨航空部表示，此為採取預防性措施，原因是該航空公司10日發生2起安全事件。

在墜機事故發生之前，火烈鳥航空另外一架飛機升空之後，飛行員在途中通報異常狀況，班機折返降落，但就在乘客下機後，飛機起火燃燒。

火烈鳥航空擁有9架飛機，自2012年以來發生過另外8起事故，包括2023年曾有班機在半空中艙門突然開啟。