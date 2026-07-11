吳聖宇：巴威西北風撞雪山山脈　中部以北雨勢再加大

▲巴威主要雨帶已來到台灣上空。（圖／翻攝自臉書／天氣職人-吳聖宇）

記者柯沛辰／綜合報導

中颱巴威逼近台灣，暴風圈今晨進入東北部陸地，將逐漸涵蓋彰化、南投以北地區。天氣風險資深顧問「卡大」吳聖宇表示，巴威今天白天風雨最大，預估當颱風中心來到台北正東方，風向會愈來愈偏西北風，加上跟雪山山脈交角加大，將使迎風面風雨增強、持續，中部以北雨勢進一步加大。

主要雨帶壓台 中北部、東北部雨量持續累積

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳聖宇在臉書表示，巴威持續往西北方向移動，環流內的主要雨帶也來到台灣上空，通常這種颱風主要雨帶的生命期都非常長，加上跟地形交會，陸地上降雨變得非常有持續性，特別是迎風面的中北部、東北部山區及平地，雨量正在持續地累積當中。

西側雨帶對流較弱 太平山累積雨量272.5毫米

不過，巴威西側主要雨帶的對流發展沒有東側、南側雨帶那麼旺盛，所以時雨量沒有特別大，但總雨量持續累積。昨夜至今晨7點50分，累積雨量最大依序是：宜蘭太平山區272.5毫米，台中和平山區214.5毫米、新竹尖石山區209.5毫米、桃園復興山區209.5毫米。

▲巴威總雨量持續累積。（圖／氣象署，下同）

西北風撞雪山山脈 中部以北雨勢再加大

吳聖宇預估，今天白天當颱風中心來到台北正東方，台灣附近風向會越來越偏向西北風，跟雪山山脈的地形交角加大，迎風面地區的風雨將持續甚至加強，顯著的爬山流會讓中部以北山區雨勢進一步加大，預期會有大豪雨或局部超大豪雨，甚至往南延伸，到南部的高屏山區也有局部豪雨發生的機會。

花東上半天偏背風 下半天台東風雨反增強

吳聖宇指出，上半天花東地區偏向背風面，風雨較弱且有焚風出現的可能性，後續隨著颱風持續北上，下半天在南部、恆春半島到東南部一帶會逐漸轉為西南風，南部持續有一陣一陣的風雨，台東受到回南風的影響，風雨反而會有變大的情況。

入夜後，颱風往浙江靠近，台灣附近大致都會轉為西南風，加上颱風減弱、暴風圈縮小，本島風雨會逐漸減小，深夜過後到明天凌晨，本島陸上颱風警報可望解除，外島地區的風雨則會拖比較久，可能要等到明天清晨過後才會減小、有望完全解除整個颱風警報。

巴威白天影響最顯著 明天仍有短暫陣雨

吳聖宇提醒，今天白天將是巴威影響最顯著的時候，提醒大家避免外出，並多加留意颱風最新動態。儘管明天颱風就會遠離，後續也沒有西南氣流，但西南風仍將帶來水氣，各地有短暫陣雨機會，雨勢不大，天氣仍不太穩定，還要留意白天熱帶造成局部熱對流發展的可能性，加上颱風剛過，山區以及危險地區暫時還是不要前往。