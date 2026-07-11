苗栗議員翁杰服務處遭闖空門　錢筒、洋酒和茶葉被洗劫一空

▲苗栗縣民進黨縣議員翁杰服務處颱風夜遭竊，警方鎖定2名慣竊追緝中。翁的同黨議員直說：小偷的膽子真肥！（圖／翻攝翁杰臉書）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣因中颱「巴威」侵襲10日停班停課，苗栗縣民進黨縣議員翁杰的苑裡鎮服務處驚傳遭竊賊闖空門，竊走存錢筒、洋酒和茶葉等價值約2萬元財物，警方據報調閱週邊監視器畫面，目前鎖定在地的2名慣竊追緝中。同黨縣議員陳春暖直言：「闖議員服務處，膽子真肥！」

受到「巴威」颱風過坑衝擊，苗栗縣以北縣市宣佈10日停班停課，卻有竊賊利用颱風假空檔，大膽闖入縣議員服務處。民進黨縣議員翁杰秘書，昨（10）日傍晚趁勢稍緩，前往苑裡鎮服務處察看是否有災情，詎料竟驚見服務處遭竊賊光顧。

▲苗栗縣民進黨縣議員翁杰服務處颱風夜遭竊，警方鎖定2名慣竊追緝中。圖為翁質詢畫面。（圖／記者楊永盛攝）

翁杰報案稱，秘書發現門鎖已被撬毀，裡面被翻箱倒櫃，公積金不翼而飛，玉珮、茶葉禮盒和3瓶烈酒被偷光，損失約2萬元。翁杰將警方採證畫面PO臉書，並寫下：颱風天苑裡服務處遭闖空門洗劫，全案交由警方偵辦中；同黨縣議員陳春暖：「闖議員服務處，膽子真肥！」其他網友亦說：「趁亂打劫可惡」、「闖空門啊」、「可惡宵小、注意防備」。

由於翁杰月前舉報選區通霄鎮南華社區違規堆置砂石案，警方擔心遭不肖業者針對報復或牽掛選舉恩怨。不過，翁杰認為，如果對方要「警告」他，應該選擇直接「砸玻璃」恐嚇，而非撬鎖偷服務處物資，他傾向認為只是單純的颱風天竊案。

據指出，案發地服務處內外並無監視器鏡頭，警方擴大調閱週邊民宅和路口監視器，目前發現9日晚上約9時許，2名慣竊接連摸黑闖入服務處洗劫財物，目前確認1名竊嫌身份，全案擴大偵辦中。