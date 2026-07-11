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高雄SOGO休館！漢神、夢時代延後開門　百貨影城營業情形一次看

▲遠東SOGO高雄店。（圖／記者許宥孺攝）

▲遠東SOGO高雄店今日宣布停業一天。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

中颱巴威暴風圈在今（11）日凌晨觸陸，高雄沿海地區、山區因風力預測與雨量預測達標，市府宣布今日停止上班、上課。而被譽為「良心百貨」的SOGO高雄店率先開出第一槍，宣布今日停業一天，漢神兩館則宣布延後至12點對外營業，百貨業者陸續跟進，僅新光三越體系正常營業，《ETtoday新聞雲》整理高雄各大百貨商場、影城11日營業狀況如下。

以下為今日高雄百貨商場營業狀態：

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漢神百貨：12:00至22:00
漢神巨蛋：12:00至22:30 
夢時代：12:00至22:30
義享時尚購物廣場：12:00至22:00
義大世界購物廣場：12:00至22:00
大立百貨：12:00至21:30
新光三越左營店：11:00至22:00
新光三越三多店：11:00至22:00
SKM Park Outlets 高雄草衙：11:00至22:00
Global Mall環球新左營車站：12:00至22:00
高雄大遠百：12:00至22:00
SOGO百貨高雄店：暫停營業
MLD台鋁生活商場：暫停營業
岡山樂購廣場：暫停營業
棧貳庫KW2大港倉：暫停營業

以下為今日高雄影城營業狀態：

夢時代秀泰影城：暫停營業
岡山秀泰影城：暫停營業
大遠百威秀影城：12:00前場次取消，後續將視風雨狀況進行調整。 
大立in89豪華影城：12:00前場次取消，後續將視風雨狀況機動調整。 
駁二in89豪華影城：暫停營業
台鋁影城：暫停營業
義大國賓影城：暫停營業
SKM Park國賓影城：暫停營業
喜樂時代影城高雄總圖店：正常營業

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