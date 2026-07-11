膽子超肥！賊趁颱風天闖空門　苗栗縣議員服務處慘遭洗劫

▲民進黨苗栗縣議員翁杰苑裡服務處颱風天遭闖空門。（圖／翻攝翁杰臉書）

記者楊永盛、莊智勝／苗栗報導

中颱巴威暴風圈掃過北台灣，各地掀起強風豪雨，苗栗縣今(11日)停班停課，為料民進黨籍苗栗縣議員翁杰位於苑裡鎮的服務處竟在颱風天遭賊人闖空門，內部存放的現金、禮盒等均遭洗劫一空，翁杰因此報案，現場已拉起封鎖線，後續交由警方偵辦。

對此，網友紛紛關心「闖議員服務處，膽子真肥」、「可惡霄小、注意防備」、「趁亂打劫可惡」、「可惡小偷賊，請議員多注意安全」、「太過分了，人平安就好！」