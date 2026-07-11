巴威強風掃彰化災情頻傳！8713戶大停電　路樹倒了31棵

記者唐詠絮／彰化報導

中度颱風巴威來襲，但其強勁外圍環流影響，彰化縣自昨日下午開始刮強風下起間歇性雨勢，部分鄉鎮市陸續傳出災情。據災害應變中心統計，截至今日（11日）上午8時止，收到53件通報，其中以31件路樹倒塌最為嚴重，所幸未傳出人員傷亡，全縣8,713戶停電，經台電人員搶修後，目前仍有763戶尚未復電，正全力搶修中。

▲彰化芬園鄉路樹倒塌，警方急到場疏導交通。（圖／警方提供）

台電彰化區營業處表示，此次風災造成的停電主要集中在芬園鄉、員林市及田中鎮等鄉鎮市部分區域。

▲台電連夜搶修。（圖／台電提供）

除停電災情外，強風也在彰化縣境內造成多起事故。災害應變中心統計共接獲53件災情通報，其中以路樹倒塌最為嚴重，高達31件。此外，田尾鄉及芬園鄉發生電線桿毀損案件，伸港鄉、彰化市及大城鄉部分地區則因強風影響，導致交通號誌故障，影響行車安全。另外，亦有零星廣告招牌掉落等災情傳出。

▲彰化市長林世賢一早清淤協助倒塌路樹。（圖／林世賢提供）

芬園鄉長林世明於清晨風雨中親自奔波勘災，巡視時發現碧園路一段及大彰路周邊因強風導致停電，立即向台電公司通報派員搶修；同時，縣安路發生竹子倒伏阻礙人車通行，南風寮路與139線道路交叉口亦有路樹傾倒，林鄉長均第一時間通報相關單位緊急排除，確保鄉民出入安全。

彰化市長林世賢考量颱風天風雨強勁，為避免公車駕駛出勤風險，今晨特地自行駕車巡視市區災情。行經八卦山區石牌坑產業道路時，發現一棵大樹不敵巴威颱風強陣風應聲倒塌，造成道路交通完全中斷，林市長隨即通報清潔隊派員到場，以鏈鋸切割移除倒塌樹木，迅速恢復該路段通行。

▲彰化市長林世賢一早視察颱風災情。（圖／林世賢提供）

為因應後續風雨，彰化縣災害應變中心已一級開設，縣府呼籲民眾務必提高警覺，避免前往沿海及山區等危險區域，並注意自身安全。台電公司表示，將在確保人員安全的前提下，儘速完成剩餘停電戶的復電作業。