追風人直擊！巴威逼近石垣島　日本急發「海水倒灌」警戒

記者張方瑀／綜合報導

颱風巴威（Bavi）來勢洶洶，目前正維持「強颱」等級的驚人威力，挾帶狂風暴雨強勢逼近日本沖繩地區。知名追風人帝莫（Reed Timmer）親赴石垣島第一線直擊，驚險拍下風暴畫面。日本氣象廳不敢大意，已緊急針對石垣島等地發布第4級危險海水倒灌警戒，並警告猛烈狂風恐造成部分房屋倒塌。

追風人直擊 石垣島驚見海水倒灌

知名氣象專家兼追風人帝莫目前人正在日本石垣島，隨時更新巴威颱風的最新動態。他指出，受到巴威紮實的颱風結構影響，當地風暴潮正一波接著一波灌入。

帝莫表示，巴威在最後逼近石垣島的階段仍在持續增強，不僅測得飛行高度層風速達98節，中心氣壓更降至951百帕。他形容，巴威擁有一個非常紮實的內核，外圍被一層乾空氣構成的「安全繭」緊緊包覆，隨著最內部的核心即將登陸，預估將帶來時速超過100英里的恐怖陣風。

TYPHOON #BAVI strengthening on final approach to Ishigaki, Japan with 98 knot flight level winds measured. The inner inner core is about to arrive with wind gusts over 100 mph #Dominator #stormchasing pic.twitter.com/4R9UlobNXC — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) July 10, 2026

結構紮實威力驚人 瞬間最大風速上看每秒60公尺

根據日本氣象廳11日上午8點的最新觀測資料，巴威中心位置已經極度貼近宮古島與石垣島，預計中午前後會最靠近與那國島。氣象廳數據顯示，颱風中心氣壓已達940百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大風速更上看每秒60公尺。

颱風帶來的極端風力已開始發威，宮古島市平良下里在11日凌晨3點49分，就測得每秒40公尺的瞬間最大風速，久米島機場也在上午觀測到每秒39.1公尺的強風。氣象廳提醒，颱風過境後極易颳起強烈的回南風，民眾絕對不可掉以輕心。

恐釀房屋倒塌 日本氣象廳急發「海水倒灌、土石流警戒」

面對巴威颱風的猛烈攻勢，日本氣象廳警告，11日各地颳起的狂風，甚至有導致部分房屋倒塌的危險，呼籲民眾絕對要避免非必要的出門，務必待在堅固的室內並遠離窗戶。

此外，氣象廳已針對南城市與石垣島地區發布第4級危險海水倒灌（暴潮）警戒，宮古島市也發布了第3級土石流警戒。

當局特別發布「半日前預測」，指出先島群島極高機率會出現線狀降水帶，大雨釀災的風險正急遽飆升。沿海與河口低窪地區更需嚴加防範高潮與巨浪引發的嚴重淹水及河川氾濫。