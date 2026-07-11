快訊／巴威颱風加速　暴風圈掃進中部

▲巴威颱風路徑。（圖／氣象署提供）



記者李姿慧／台北報導

巴威颱風暴風圈今天凌晨觸陸，且速度加快，從原先每小時27公里，略加速至每小時28公里後再轉25公里速度向西北前進，暴風圈已進入台中以北、南投、東半部陸地，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。

中度颱風巴威今天上午8時中心位置在台北東方約310公里的海面上，以每小時28轉25公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，7級風平均暴風半徑350公里。

根據最新資料顯示，目前巴威颱風中心在台北東方海面，向西北移動，其暴風圈已進入台中以北、南投、東半部陸地，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。

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陸上警戒：新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、花蓮、彰化、南投、台東、馬祖應嚴加戒備。

海上警戒：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署表示，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區有局部大豪雨或超大豪雨，新北市地區、桃園市地區、新竹縣地區、台北市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨。

基隆市地區、台北市地區、新竹市地區、苗栗縣地區、宜蘭縣地區、雲林縣山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，台中以南地區、馬祖及花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石，土石流及山洪暴發，低窪地區嚴防積淹水，民眾應避免前往山區及溪流活動。