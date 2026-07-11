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美伊談判瀕破局！美踩底線「逼交濃縮鈾」　伊朗嗆：毫無信用

▲▼伊朗國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國與伊朗之間的核武協議談判陷入僵局。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國與伊朗之間的核武協議談判陷入僵局。美國高層官員10日放話，除非美國能取得伊朗的濃縮鈾，並且停止在荷莫茲海峽的威脅行為，否則雙方「永遠」不可能達成最終協議。對此，伊朗國會議長兼首席談判代表則強硬回嗆，對美國仍感到極度不信任，強調「只有做好戰爭準備的人，才有資格跟美國談判」。

美高官態度強硬：沒交出「粉末」就沒協議

根據CNN報導，一名美國高層官員10日向記者堅稱，任何與伊朗的最終協議，都必須包含讓美國取得伊朗的濃縮鈾，「如果我們沒拿到那些『粉末』（指鈾），我們就不會跟伊朗達成任何協議。」

他警告，若伊朗拒絕交出，美方仍有很多選項，包含持續在軍事、外交與經濟上施壓。該名官員也強調，如果伊朗不讓油輪自由通行荷莫茲海峽，連「不攻擊船隻」這項最簡單的承諾都做不到，雙方就絕對不可能進入核武談判。

他直言，這在某種程度上反映了伊朗內部的權力鬥爭，若強硬派佔上風，美方也有很多應對方案。

川普狂轟伊朗高層「人渣」　區域衝突威脅談判

事實上，美伊雙方簽署合作備忘錄（MOU）後，原本有60天的期限來談判最終協議，但近來該地區的敵對行動引發了美方的報復性打擊，嚴重威脅談判進度。

備忘錄中要求伊朗必須在國際原子能總署（IAEA）的現場監督下，將濃縮鈾進行降級處理，伊朗雖重申不會發展核武，但核能細節仍待協商。

對此，美國總統川普（Donald Trump）本週稍早出席土耳其的北約（NATO）峰會時，對取得核原料顯得不以為然。他表示，美國早就掌握了這些核原料，「因為它藏在地底深處，除了我們，沒有人拿得到它。」川普甚至在峰會上痛批伊朗領導層是人渣和瘋子。

發球權在伊朗手上　首席談判代表：對美國毫不信任

美方官員認為，現在發球權在伊朗手上，端看伊朗體制內的「明理人」能否約束強硬派，控制局面並長期停止攻擊船隻，美方才會有信心相信伊朗會遵守協議。然而，伊朗方面的態度依然強硬。

根據《伊斯蘭共和國通訊社》報導，伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，他上個月在瑞士與美國副總統進行間接會談時，就已明確表達對美國「毫不信任」。

卡利巴夫強調，「在我看來，只有做好戰爭準備的人，才有資格跟美國談判。」他重申，即使與美國簽署了備忘錄，伊朗依然會繼續做好自我防衛的準備，絕對不會投降，也絕不向壓迫屈

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