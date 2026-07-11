巴威午後最逼近！北台灣雨炸最兇　5地「紫爆」超大豪雨

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記者柯沛辰／台北報導

中颱巴威暴風圈正式進入台灣北部、東北部及東部陸地，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅，預計午後到傍晚，將是颱風距離台灣最近時刻，各地風雨影響最明顯，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市5縣市山區有超大豪雨。

▲巴威暴風圈正式已進入台灣北部。（圖／中央氣象署，下同）

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午後至傍晚最接近台灣 風雨影響最明顯

氣象預報中心科長林伯東表示，目前巴威中心位置約在宮古島及石垣島中間、距離台北東方約340公里海面上，持續以每小時大約27公里速度朝西北移動，預計明天清晨登陸中國浙江、福建沿岸，所以今天午後到傍晚這段時間，是距離台灣最近、影響最明顯時刻。

螺旋雨帶一波波掃入 北部山區時雨量破百

林伯東指出，巴威正逐漸靠近台灣，外圍螺旋雨帶也一波波掃進來，所以目前全台各地，除了花東有一些沉降作用、降雨較不明顯外，整個西半部、宜蘭地區，特別是北台灣，降雨都是非常明顯，尤其是北部山區，時雨量均有100毫米以上，而螺旋雨帶掃過之處，整個西半部平地、山區降雨仍在增加中。

5地山區防超大豪雨 北台灣仍是降雨焦點

雨勢部分，北台灣仍是焦點，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣，還有台中市的山區都會有超大豪雨，另外在新竹以北、台北市的山區以及宜蘭的山區也會有大豪雨，其他區域大致也會有豪大雨發生，今天的雨會非常明顯，提醒大家不要前往山區活動。

▲氣象署今天上午7點35分發布20縣市豪大雨特報，5縣市「紫爆」。（圖／氣象署）

今晚北台灣雨勢趨緩 中南部山區仍防豪大雨

林伯東說，今晚，隨著颱風慢慢進到北部海面，開始會有一些西北風進來，北台灣降雨會慢慢地趨緩，但是中南部的山區、苗栗以南的山區，還是會持續有一些間歇性豪大雨出現。到了明天，颱風更為遠離之後，整體降雨才會逐漸地趨緩。但後期比較偏向是南風的環境，所以南高屏以及台東地區可能還是會有一些零星降雨。

北台灣、宜蘭沿海恐現11級強陣風

林伯東表示，氣象署持續發布陸上強風特報，大部分區域已慢慢出現強風，台南以北、東半部都有8到9級強陣風，但過去幾小時內，因花蓮南邊及台東位於背風側，後續花東的風才會慢慢起來。需要特別關注的是，北台灣、宜蘭今天沿海易出現9到11級強陣風，恆春半島也會有9到11級，其餘地區8到9級，隨著颱風逐漸靠近北部海面，馬祖的風也會慢慢起來。

颱風中心附近恐現10公尺浪高

最後是浪高，目前仍持續在台東成功觀測到6公尺以上浪高，整個東半部、北部海面也都開始出現4到7公尺浪高。隨著颱風慢慢接近，北台灣、東半部地區還是會有4到7公尺浪高，在颱風中心附近甚至會有10公尺的浪高，氣象署將持續發布巨浪警報，提醒大家要留意，不要靠近海岸邊。