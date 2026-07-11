明天再放颱風假？　氣象署最新雨量預測9縣市達標

記者黃翊婷／綜合報導

巴威颱風暴風圈今日（11日）凌晨1時15分接觸台灣東北部陸地，帶來強勁風雨。民眾關心明日（12日）是否有可能再放颱風假，根據中央氣象署公布的最新雨量預測表顯示，全台預計有9縣市累積雨量可能達到停班課標準，包含新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市。

▲全台24小時累積雨量預測圖。（圖／氣象署，下同。）

氣象署預報員鄭傑仁表示，巴威路徑沒有太大變化，仍會按預定經過台灣北部海面，11日白天風雨較大，入夜後有機會逐漸緩和，但暴風圈大範圍脫離本島陸地仍要等到11日深夜至12日清晨。對此，有部分民眾關心，周日（12日）是否有可能再放一天颱風假。

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▲颱風風力預測圖。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，風災停班停課的標準是「颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時」，水災的停班停課標準則是「未來24小時累積雨量預測達山區200毫米、平地350毫米」，且要達到已致災或有致災之虞時。

此外，部分縣市不分平地或山區，標準均為350毫米，包含新北市、台北市、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣。

而依據氣象署11日上午7時發布的24小時累積雨量預測圖可見，11日上午8時至12日上午8時，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市可能達到停班停課標準。

不過，明日是否再放颱風假，民眾請以各縣市政府公告為準。