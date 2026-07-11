　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

明天再放颱風假？　氣象署最新雨量預測9縣市達標

記者黃翊婷／綜合報導

巴威颱風暴風圈今日（11日）凌晨1時15分接觸台灣東北部陸地，帶來強勁風雨。民眾關心明日（12日）是否有可能再放颱風假，根據中央氣象署公布的最新雨量預測表顯示，全台預計有9縣市累積雨量可能達到停班課標準，包含新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市。

▲▼ 。（圖／氣象署）

▲全台24小時累積雨量預測圖。（圖／氣象署，下同。）

氣象署預報員鄭傑仁表示，巴威路徑沒有太大變化，仍會按預定經過台灣北部海面，11日白天風雨較大，入夜後有機會逐漸緩和，但暴風圈大範圍脫離本島陸地仍要等到11日深夜至12日清晨。對此，有部分民眾關心，周日（12日）是否有可能再放一天颱風假。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／氣象署）

▲颱風風力預測圖。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，風災停班停課的標準是「颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時」，水災的停班停課標準則是「未來24小時累積雨量預測達山區200毫米、平地350毫米」，且要達到已致災或有致災之虞時。

此外，部分縣市不分平地或山區，標準均為350毫米，包含新北市、台北市、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣。

而依據氣象署11日上午7時發布的24小時累積雨量預測圖可見，11日上午8時至12日上午8時，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市可能達到停班停課標準。

不過，明日是否再放颱風假，民眾請以各縣市政府公告為準。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
女等公車被吹倒退嚕　下秒大磁磚砸原地
空心菜鈣含量贏牛奶！營養師揭「2大禁忌搭配」
川普警告：千枚飛彈瞄準伊朗　若執行暗殺將「摧毀全境」
發納莉淹水照喊「北車現在進不去」！　脆無聊男慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

巴威狂風橫掃！基隆、新北1.6萬戶停電　緊急搶修已9成復電

LIVE／巴威暴風圈估明晨脫離台灣　氣象署最新說明

誇其他女生漂亮「卻說她可愛」有戲嗎？網吐實話：最高級的詞

巴威發威！ 小三通金廈航線7／12上午仍停航　金泉線全天取消

國二兒洗澡時間變長！他見垃圾桶秒懂「求問怎麼溝通」　網喊噁心

南投竹山降雨飆破350毫米　加走寮溪堰塞湖穩定溢流

快訊／5縣市明天達停班課標準　最新風雨預報曝

不斷更新／華信立榮明天飛馬祖取消　巴威交通影響一次看

台中唯一營業百貨！漢神開門「人潮擠爆」　櫃姐崩潰：我恨你們

台鐵7月起「基層加薪2千、主管最高多4千」　明年再調4%

巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強

巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

鸚鵡做錯事被媽媽唸　直接躺平裝死XD

巴威暴風圈觸陸點「3縣市機率高」　氣象署估後天解除陸警

姆巴佩12碼失手後救贖破門！　賽後一句「路還很長」藏冷靜

追風人直擊！巴威逼近沖繩石垣宮古島　當地現況曝光

巴威狂風橫掃！基隆、新北1.6萬戶停電　緊急搶修已9成復電

LIVE／巴威暴風圈估明晨脫離台灣　氣象署最新說明

誇其他女生漂亮「卻說她可愛」有戲嗎？網吐實話：最高級的詞

巴威發威！ 小三通金廈航線7／12上午仍停航　金泉線全天取消

國二兒洗澡時間變長！他見垃圾桶秒懂「求問怎麼溝通」　網喊噁心

南投竹山降雨飆破350毫米　加走寮溪堰塞湖穩定溢流

快訊／5縣市明天達停班課標準　最新風雨預報曝

不斷更新／華信立榮明天飛馬祖取消　巴威交通影響一次看

台中唯一營業百貨！漢神開門「人潮擠爆」　櫃姐崩潰：我恨你們

台鐵7月起「基層加薪2千、主管最高多4千」　明年再調4%

巴威狂風橫掃！基隆、新北1.6萬戶停電　緊急搶修已9成復電

深夜街頭驚見女童獨行　成功警神判斷助南非家庭團圓

LIVE／巴威暴風圈估明晨脫離台灣　氣象署最新說明

苗栗泰安苗62線「淹到大腿」！民眾下山車輛拋錨　泡湯客暫避飯店

巴威強風狂颳！台南累計破萬戶停電　台電人員奔走拼晚間全數復電

第3批致癌油「回收37.3公噸」　影響16產品已預防性下架

舒淇睽違多年「罕見現身台灣典禮」　無懼颱風領軍《女孩》登北影

巴威外圍環流持續影響東海岸　成功警加強巡查籲防長浪豪雨

德國隊爆冷出局不是沒原因！外媒曝世足前門將就先內鬨

神風救命畫面！土城女等公車被吹到倒退嚕...下秒大磁磚砸落原地

【風雨無阻】結婚登記遇颱風超崩潰　新人改衝台南完成終身大事

生活熱門新聞

巴威趁機重建「雙眼牆」！　午後路徑可能突然「西拐」

獨／「全台最難訂餐廳」人潮爆　興奮直呼：天公有保佑

巴威01:15暴風圈觸陸東北部　挑戰再開眼

快訊／5縣市明天達停班課標準　最新風雨預報曝

LIVE／巴威蚯蚓扭北轉　氣象署最新說明

快訊／巴威颱風加速　暴風圈 掃進中部

快訊／明晨13縣市達停班課標準　最新風雨預測公布

二伯抄襲風波還在燒！「品牌1商品」被檢舉疑違法

巴威加速通過北部海面　陸警縮小至13縣市

快訊／14縣市明午前風雨達停班課標準　最新雨量預報上修

不是雙響泡！泡麵區「只剩一個選擇」口味曝

巴威今風雨最劇烈！5縣市超大豪雨　最快明晨解除陸警

即／台中漢神洲際1200全館營業

護國神山發威！專家：「一刀切」護住花東　

更多熱門

相關新聞

最大風雨時間還沒到　北市災防辦提醒民眾別掉以輕心

最大風雨時間還沒到　北市災防辦提醒民眾別掉以輕心

巴威颱風正進入台灣北部海面，預計下午到傍晚通過，最快明天上午可望解除海陸警。北市災防辦今（11日）提醒，台北市區風強雨大的時間還沒到，民眾千萬不要掉以輕心，留在家中減少不必要的外出，最能確保安全。並再一次檢視家中招牌、盆栽、門窗是否應移置或加固，確認排水口及側溝沒有落葉雜物堵塞，以降低災損。

情侶颱風天吵架！女生起身「1舉動」他超意外

情侶颱風天吵架！女生起身「1舉動」他超意外

問「有無清水溝」被居民打臉？　高嘉瑜不認：基層感受最直接

問「有無清水溝」被居民打臉？　高嘉瑜不認：基層感受最直接

護國神山發威！專家：「一刀切」護住花東　

護國神山發威！專家：「一刀切」護住花東　

巴威下午到傍晚影響最劇烈　估明上午解除海陸警

巴威下午到傍晚影響最劇烈　估明上午解除海陸警

關鍵字：

颱風巴威颱風颱風假氣象署

讀者迴響

熱門新聞

巴威趁機重建「雙眼牆」！　午後路徑可能突然「西拐」

獨／「全台最難訂餐廳」人潮爆　興奮直呼：天公有保佑

巴威01:15暴風圈觸陸東北部　挑戰再開眼

快訊／5縣市明天達停班課標準　最新風雨預報曝

LIVE／巴威蚯蚓扭北轉　氣象署最新說明

快訊／巴威颱風加速　暴風圈 掃進中部

17歲少女、18歲男失蹤！台南黃金海岸尋獲已成浮屍

陸預報員：原預測台灣中央山脈會削弱巴威

快訊／明晨13縣市達停班課標準　最新風雨預測公布

快訊／二伯品牌遭疑抄襲日牌！露面首談創作歷程　哽咽曝艱辛內幕

IU配合男友「累倒送醫」　閨蜜劉寅娜2月前心疼：以後選隨性點的人

二伯抄襲風波還在燒！「品牌1商品」被檢舉疑違法

巴威加速通過北部海面　陸警縮小至13縣市

快訊／14縣市明午前風雨達停班課標準　最新雨量預報上修

巴威降雨雷達圖神祕空白　網驚呼：大佛防護罩發威

更多

最夯影音

更多
巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強

巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強
巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面