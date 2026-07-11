巴威直撲！日宮古島2女遊客「遭大浪捲走」　海水灌爆防波堤

記者張方瑀／綜合報導

颱風巴威直撲日本先島群島，沖繩本島全境發布暴風警報，狂風暴雨不僅讓海水越過防波堤，更傳出宮古島有2名女遊客遭大浪捲走。颱風帶來的猛烈強風讓前往避難的居民直呼「風聲很嚇人」，目前以沖繩起降為主的航班已有超過120架次宣告停飛，當地交通與民生大受影響。

狂風呼嘯海水越過防波堤 避難居民：風聲很嚇人

綜合日媒報導，10日入夜後，石垣島與宮古島先後進入暴風圈，遭到狂風暴雨侵襲。市區各地傳出路樹倒塌、電線斷裂垂落，甚至有積水從排水溝溢出。宮古島市城邊友利的博愛漁港，更有海浪越過防波堤湧入港內，伴隨水位上升，海水直接淹沒了碼頭。

面對劇烈天氣，石垣市已有約70人前往2處避難所進行預防性安置。一位首次前往避難所的川平地區60多歲獨居婦人表示，「我家靠近海邊，而且在地勢較高的地方。因為這次颱風很大，風聲很嚇人，我很擔心會發生什麼事。」

前往宮古島市公所避難的64歲民眾佐久本守說，「雖然窗戶玻璃都已經做好了防護措施，但很久沒遇到這麼大的颱風了，心裡還是很不踏實。來到這裡總算能稍微放心一點。」

濱海步道掀巨浪 宮古島2女遊客遭捲入海

受到颱風影響，宮古島市城邊友利的海灣型潛水勝地Imgya Marine Garden附近濱海步道傳出落水意外。9日下午5時15分左右，1名30多歲的日本籍女子與1名40多歲的外國籍女子，在步道散步時突遭大浪捲入海中。

事發當時該海域已發布波浪特報，所幸兩人隨後自行游上岸，僅臉部及手腳受到輕傷，已被送往市內醫院接受治療。

逾120架次航班停飛 上萬名旅客受影響

受到颱風影響，11日以沖繩縣起降的航班為主，共計超過120架次停飛。日本航空（JAL）取消那霸、鹿兒島等機場共54架次國內線航班，約8900人受影響；全日空（ANA）則取消石垣、宮古等機場共73架次國內線航班，影響超過1萬5000人。

那霸機場隨處可見忙於更改航班及安排住宿的旅客。此外，各級學校也紛紛取消放學後的社團活動，並改由家長接送應對。

颱風沿宮古島與石垣島北上 慎防線狀對流

氣象部門指出，巴威颱風11日上午沿著宮古島與石垣島之間海域向北移動，預測瞬間最大陣風達每秒60公尺。宮古島與石垣島在凌晨已分別觀測到每秒40公尺及34公尺的瞬間最大陣風。

八重山地區除了暴風警報外，更發布了4級暴潮警戒，沖繩縣南城市也持續發布該警戒，呼籲沿海地區嚴防海水倒灌與淹水。預計颱風稍後將進入東海，但因其體積龐大，宮古島與石垣島直到夜間仍可能處於暴風圈內，且傍晚前有可能出現線狀對流，需嚴防狂風暴雨。