日科技男擁800萬元提早退休　2年就後悔「太寂寞了」

記者黃翊婷／綜合報導

日本54歲男子中村原本在IT公司上班，2年前公司開放申請提早退休，他立刻決定申請，並帶著2500萬日圓的退休金、1500萬日圓的投資基金，搬到鄉下享受悠閒生活，但退休後的生活實在是太無聊了，幾乎沒有朋友前來拜訪，讓他感到十分寂寞，並開始考慮是否要搬回東京居住。

▲中村原本以為可以好好享受提早退休的生活，結果僅僅過了2年就因為太寂寞而感到後悔。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

根據日媒《ピンズバNEWS》報導，54歲的中村表示，大學畢業之後他一直任職於某IT公司，2年前公司開放申請提早退休，他看到公告立刻決定申請，「我當時心想，終於可以功成身退了」，於是便帶著2500萬日圓（大約新台幣500萬元）的退休金、1500萬日圓（大約新台幣300萬元）的投資基金，從生活成本高昂的東京搬到鄉下。

中村先生提到，剛搬到鄉下的時候，他積極投入以前在東京難以體驗的釣魚、登山等戶外活動，並經常在社群媒體上分享相關照片，但過了不久就覺得膩了，「我以為東京的同期同事和朋友偶爾會來找我聚會，當初歡送會上晚輩們也一直表明羨慕、想體驗鄉下生活，結果根本沒人來拜訪」，如今反而是他更加想念以前在東京的生活，不僅假日隨時有地方可以去，也能輕鬆約到朋友相聚。

中村感嘆，現在他每2個月就會去東京1次，每次大約停留1周，換算下來，1年花在東京停留的費用大約是60萬日圓（大約新台幣12萬元），他覺得這筆支出不算太沉重。不過，中村也坦言，僅僅經過2年，他就對退休生活感到後悔，並開始煩惱是否要重返東京。