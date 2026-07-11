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巴威重創菲律賓！土石流「活埋滅村」釀15死　中國急撤1.7萬人

▲▼颱風巴威菲律賓釀災。（圖／翻攝自X）

▲颱風巴威外圍環流不僅在菲律賓引發嚴重土石流，奪走至少15條人命。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

巴威颱風（Bavi）今（11）日凌晨觸陸，北台灣開始出現強烈風雨，而巴威最寬處達1000公里，相當於整個法國的寬度，其外圍環流不僅在菲律賓引發嚴重土石流，奪走至少15條人命，更導致日本沖繩出現大規模停電與航班取消。隨著颱風持續北上，中國當局也不敢掉以輕心，目前已緊急撤離1.7萬人。

菲律賓豪雨引發土石流　至少15人遭活埋罹難

根據BBC報導，巴威颱風持續從菲律賓地區吸取水氣壯大，受到外圍環流及西南季風影響，菲律賓南部的民答那峨島（Mindanao）等地整個週末豪雨不斷。

惡劣天候導致多處發生山崩與土石流，不僅對外交通全面中斷，還有好幾戶人家在昨夜睡夢中慘遭活埋。當局表示，目前已確認至少15人罹難，另有多人下落不明，救難人員仍在瓦礫堆與泥濘中徒手挖掘，與時間賽跑持續搜救。

沖繩破萬旅客滯留　風暴狂掃「石垣島紫爆24小時」

巴威同樣對日本偏遠的先島群島（包含石垣島、宮古島及與那國島）帶來強風豪雨，當地居民處於高度警戒狀態。網路上流傳的照片顯示，不少民眾在自家和店面的窗戶上貼起防風膠帶，並掛上防風網。強風除了造成當地大規模停電外，也打亂了數萬名旅客的行程。

包含日本航空（JAL）、全日空（ANA）、泰國航空與馬來西亞航空等，皆紛紛停飛該區域及往返台北的航班。據統計，共計取消約500架次航班，超過5萬名旅客大受影響，不少遊客被迫滯留當地。

日本氣象廳提醒，巴威移動速度緩慢，石垣島預估可能長達24小時皆處於暴風圈影響範圍內，狂風暴雨恐將持續至明日。

中國拉警報急撤1.7萬人　前一個颱風才剛奪39命

由於巴威預計在離開台灣後，將直撲中國浙江、福建沿海等地，當局已提前啟動防颱措施，除了要求漁船返港避風、沿海渡輪陸續停航外，更緊急撤離約1.7萬人，並部署約17萬名救援人員隨時待命。

中國公眾環境研究中心主任馬軍警告，巴威體積龐大且能量充沛，挾帶破壞力登陸福建後可能會繼續北上，其殘餘環流和外圍雨帶將移向江蘇、安徽兩省甚至渤海地區；他也強調，相較於南部，北部省分應對颱風的「經驗較少」，務必要加強防颱準備。

事實上，中國南部部分地區至今仍未從本週稍早「梅莎颱風」（Typhoon Maysak）的嚴重災情中復原。梅莎肆虐共造成至少39人死亡，超過13萬人被緊急撤離（多數集中在廣西），不僅導致大量牲畜死亡與農業慘重損失，甚至在華中的湖北省罕見地引發了兩場龍捲風，也讓當局對這次巴威颱風的來襲如臨大敵。

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