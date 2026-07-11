情侶喇舌打翻火鍋！　熱湯燙淋女客「一吻代價21萬」

記者柯沛辰／綜合報導

中國廣東深圳一對情侶近日到火鍋店用餐，一時情不自禁，在店內激烈擁吻，怎料因此抓翻桌子、打翻火鍋，導致鄰座一名女客被燙傷。如今傷者求償4.5萬元人民幣（約21.3萬元台幣），情侶與火鍋店業者各執一詞，互踢皮球。

熱鍋突從身後傾倒 女客遭熱湯淋腿

根據陸媒《揚子晚報》報導，陳姓女子6月23日跟朋友到火鍋店聚餐，突然聽見身後有人摔倒，接著燃燒的卡式爐、火鍋和鍋裡的熱湯就傾倒下來，淋在她腿上，「當時特別痛，我根本來不及看發生了什麼」，隨後衝去後廚沖了10分鐘冷水，並到醫院就醫。

▲陳女腳踝二級燙傷。（圖／翻攝自揚子晚報，下同）

陳女到院後，小腿、腳踝、腳趾處二級燙傷，因為傷及右踝，一度無法行走，需要乘坐輪椅，醫生預估後續治療、疤痕修復還需要一、兩年的時間，總費用預計約3萬元人民幣（約台幣14.2萬元）。

店家原稱全賠後反悔 傷者報警求調解

當天店家聲稱會賠償全部損失，但事後聽到賠償金額又反悔，只願承擔精神損失和傷口癒合階段費用，後續疤痕修復不願賠償。陳女無奈之下，只好報警，希望透過三方調解協商賠償。

情侶忘情擁吻 男摔倒伸手竟掀翻桌子

警方查看監視器，發現當時那對情侶忘情擁吻，男生突然從凳子上摔下去，為了保持平衡，伸手想扶桌子，結果因為桌子是重量很輕的摺疊桌，一下就掀起來，才打翻火鍋潑到了陳女。

男子怪椅子壞掉 監視器拍到凳腳損壞

男子接到警方聯繫後，1日向陳女道歉，但他辯稱，「我不是故意的，我們接吻時沒有劇烈動作，是因為店裡的椅子壞了才摔倒的」。監視器也顯示，男子摔倒後，凳子的腳確實損壞了。

店家不認全責 「坐2小時都沒事」

不過，店家不接受男子說法，直言「那對情侶在店裡坐了兩個小時，椅子都沒事，是基於特定情況才導致椅子塌損。」業者表示，陳女傷勢，他們當然也有責任，但不是全責，求償4.5萬元人民幣不合理，「她可以走法律途徑，法院判多少我們都認。」