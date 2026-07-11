吳聖宇：巴威眼牆剛好「卡到台灣」　午後路徑可能突然西拐

▲巴威已重新建立新雙眼牆結構，又剛好卡到北台灣。（圖／中央氣象署，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

中颱巴威暴風圈今晨觸陸，持續朝石垣島一帶靠近。天氣風險資深顧問「卡大」吳聖宇表示，巴威趁著當前海面環境不錯時，重建了新的雙眼牆結構，且外眼牆仍維持數條螺旋雨帶，又剛好卡到北台灣，使得風雨威脅不減。值得注意的是，氣象署昨夜預估路徑，巴威今天午後可能「西拐」一下，值得觀察。

巴威重建雙眼牆 外眼牆外仍有多條雨帶

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳聖宇在臉書表示，巴威在環境垂直風切減小後，又重建了新的雙眼牆結構，內外眼之間一樣有很寬的Moat存在，而且外眼牆之外有數條螺旋雨帶，東側、南側發展較好，西側雨帶發展較弱，但大風場帶動的氣流遇上台灣地形，照樣在迎風面製造出持續存在且停留的降雨回波，回波所到之處也就不斷的累積雨量。

外眼牆恐剛好卡北台灣 風雨威脅未減輕

吳聖宇指出，未來24小時若巴威結構沒有太大變化，雖然內眼牆碰不到台灣，但外眼牆卻很有可能剛剛好卡到北台灣，加上東側及南側寬廣的螺旋雨帶，風雨的威脅並未因颱風中心離台灣較遠而減輕，而是要到今天深夜或周日（12日）凌晨才會離開，提醒大家務必留意風雨，特別是中北部、東北部地區。

氣象署昨夜預報有變數 巴威午後可能往西拐

吳聖宇指出，還有一個變數，是氣象署昨天深夜的預報中，巴威路徑有所變動，在今天中午、下午接近東北部外海時，畫出了一段較為往西轉折的變化，區域模式（WRF）有類似預報，可能是因為地形作用造成，午後颱風來到東北角外海時，可以好好觀察一下，這個轉折是否成真。