花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒　超過4200人撤離

▲花蓮萬里溪堰塞湖水位急劇上升，目前已升級為紅色警戒。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中度颱風巴威襲台，花蓮萬里溪堰塞湖水位急劇上升，目前已升級為紅色警戒；另馬太鞍溪堰塞湖也為黃色警戒，若加計土石流潛勢區保全戶，花蓮縣政府10日已撤離包括光復鄉等5鄉鎮逾4200人。 花蓮縣政府針對堰塞湖警戒區撤離狀況，10日上午由萬榮鄉、鳳林鎮公所啟動土石流潛勢溪流、馬太鞍溪堰塞湖、萬里溪堰塞湖3類保全戶撤離戶數。

萬榮鄉公所統計，6村撤離人數共599人，多為依親安置，另有145人分別收容在6處收容處所。鳳林鎮公所統計，經查3類保全戶撤離人數共289人，分別依親、垂直撤離或安置在2處收容處所。

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▲中度颱風巴威襲台，已逼近台灣陸地。

光復鄉公所因應馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒，昨天傍晚起針對身障者、孕婦、孩童等啟動預防性撤離，撤離人數約1529人，可選擇垂直避難、依親、收容或安置。

花蓮縣政府統計，截至10日傍晚6時，鳳林鎮、萬榮鄉、光復鄉、壽豐鄉及卓溪鄉等5鄉鎮3類保全戶，累積4297人撤離。 花蓮縣政府表示，縣府督導各鄉鎮公所協同警消人員定期巡查，呼籲民眾切勿靠近萬里溪及馬太鞍溪警戒區。交通管制部分，台9線萬里溪橋由公路局管制1車道放行，箭瑛大橋白天彈性開放、夜間封閉，西寶大橋預防性封閉；玉長臨時便道封閉、崙天及明里便道夜間封閉，玉里鎮赤科山產業道路中午12時起禁止上山。



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