蔣萬安：小心「狹管效應」　巴威強風能拔樹

記者黃翊婷／綜合報導

巴威颱風暴風圈在今日（11日）凌晨1時15分接觸台灣東北部陸地。台北市長蔣萬安表示，氣象團隊預測11日台北市的風勢在市區最高可能達到10到12級，這樣的風速能將樹木連根拔起，甚至可能出現「狹管效應」，請市民朋友務必注意自身安全。

▲巴威颱風來襲，請民眾注意自身安全。（資料照／記者黃克翔攝，非巴威颱風天氣狀況。）

巴威暴風圈今凌晨觸陸

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關於巴威颱風的最新狀況，氣象署預報員鄭傑仁表示，巴威颱風11日凌晨1點15分觸陸後，將逐漸通過北部海面，11日白天是風雨最劇烈的時刻，尤其環境吹西北風，北部、中南部山區需留意豪雨以上降雨，預計入夜後會逐漸緩和，最快12日清晨至上午就能解除陸上颱風警報。

▲蔣萬安提醒市民留意強風。（圖／記者徐文彬攝）

台北市慎防強風 12級風足以連根拔起樹木

台北市長蔣萬安10晚間在災害應變中心聽取防災整備報告時提到，氣象團隊預測11日台北市的風勢在市區最高可能達到10到12級，這樣的風速連樹木都能連根拔起，甚至可能出現狹管效應，雨勢也有可能出現3小時累積超過100毫米的狀況，屬於典型的狂風暴雨複合型極端氣候，請市民務必注意自身安全。

▼▲巴威颱風的暴風圈已在11日凌晨觸陸。（圖／氣象署）

「狹管效應」可能加強破壞力

至於什麼是狹管效應？狹管效應（Valley effect）又稱峽谷效應、風洞效應，是指氣流從開闊地帶流入地形或建築物構成的狹窄通道時，因通過的空間縮小，導致空氣流速加快、瞬間風力急遽增強的現象。2024年重創台灣西南部的山陀兒颱風，侵台期間也曾伴隨狹管效應，並顯著加劇各地強陣風。