巴威出現「雙眼牆」還在整合！　缺一角還是很巨大

記者柯沛辰／綜合報導

中颱巴威暴風圈今晨觸陸，將逐漸通過北部海面。民間氣象粉專「天氣即時預報」指出，路徑較原先估計略偏北，尤其是巴威西側雨帶不強，中心出現明顯「雙眼牆」，顯示颱風仍在整合，降低了對台影響程度。

路徑較預估偏北 中心離台灣更遠

臉書粉專「天氣即時預報」發文表示，巴威穩定朝向「西北」前進，且偶爾往「北北西」，其「偏北」的力道稍強，導致中心最接近台灣時，將比前幾日預估「遠」，不再是貼著東北部陸地走，因此對台灣來說，颱風影響程度將「減小」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲巴威環流「缺角」，西北側、靠台灣一側雲系明顯較弱。（圖／氣象署）

西側雨帶不強 中心出現明顯「雙眼牆」

值得一提的是，巴威颱風中心已經進入雷達掃描範圍，可以看出靠台灣這一側的西側雨帶其實並不強，而且中心出現明顯「雙眼牆」，顯示颱風仍在整合。粉專解釋，「雙眼牆就是置換的過程，只不過這一次因環境不允許，很難再置換成功。」

仍是暴風半徑380公里巨大颱風 中北部宜蘭風雨加大

對此，「天氣即時預報」提醒，儘管上述兩者都是讓風雨程度能略減小的特徵，可即便如此，巴威仍是暴風半徑380公里的巨大颱風，隨著暴風圈今晨觸陸，中北部、宜蘭風雨都將加大，務必特別留意。