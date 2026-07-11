巴威暴風圈觸陸！　直播平台報現況吸千人

記者葉國吏／綜合報導

巴威颱風暴風圈接觸陸地，狂風暴雨讓不少民眾有感，不少人也在線上盯著各地畫面關心。《ETtoday東森新媒體》YouTube頻道全程直播供網友觀看，另外也有幾個平台都不少人在線上關心。

▲巴威颱風動態監視。（圖／翻攝YouTube／ETtoday新聞雲）

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台灣地震監視－巴威颱風監視

由「地牛Wake Up!」開發團隊製作的YouTube頻道「台灣地震監視」已累積超過59萬訂閱者，一到颱風或地震來襲時，都會即時設立YouTube相關監視頻道直播，今年巴威颱風來襲，也特地設立「巴威颱風監視」直播，能看到巴威颱風的最大風速、陣風等最新颱風動向 外，也有現場影像記錄、聊天互動地圖及網友回報，聚集不少人朝聖聊天報現況。

NCDR天氣與氣候監測網

「NCDR天氣與氣候監測網」英文全名為「Weather Analysis and Taiwan Climate Hybrid monitor system」簡稱「Watch」，為國家災害防救科技中心（NCDR）氣象組的技術研發試驗平台，透過跨領域技術合作，及與氣象署、水利署、農村水保署、國土管理署、颱洪中心等相關部會資料交換合作所開發之防災應用項目。

「NCDR天氣與氣候監測網」網站可查看各國颱風路徑、全球模式預報、全雨量站累積雨量排序、強降雨鄉鎮示警、雷達回波與落雷、地面風場監測、氣象署定量降雨預報、淹水／土石流預警資訊等，相當方便。