　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

巴威超巨！　一圖對比台灣「全被鎖進颱風範圍」

記者黃翊婷／綜合報導

中颱巴威的暴風圈在今日（11日）凌晨1時15分接觸台灣東北部陸地，帶來強勁風雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享一張衛星雲圖，表示巴威颱風的環流真的很大，非常罕見；另外，粉專人員也提醒，巴威暴風圈正式碰觸台灣，「西半部上空的條狀雨帶，代表整個台灣被鎖進颱風勢力範圍」，請民眾提高警覺、注意安全。

（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲巴威颱風「非常巨大」。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

根據氣象署11日清晨5時30分發布的資訊顯示，中颱巴威中心位置在北緯24.2度、東經125.0度，即台北的東南東方約360公里處，並以以每小時27公里的速度向西北進行，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於15級風，七級風平均暴風半徑為350公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼巴威。（圖／氣象署）

▲巴威颱風暴風圈今日凌晨觸陸。（圖／氣象署）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨日（10日）曾分享一張衛星雲圖，表示巴威颱風真的非常巨大，環流也很龐大，非常罕見，「這樣看起來，大概有幾個台灣呢？」隨著後續颱風環流大量移入，雨勢也會進一步增強。

粉專人員11日凌晨3時許在最新PO文中再次提醒民眾注意防颱，巴威颱風七級暴風圈已經正式碰觸台灣，北部、西半部風雨持續中，「西半部上空的條狀雨帶，代表整個台灣被鎖進颱風勢力範圍！不過花東在背風面，風雨相對無感。」

● 粉專內容僅供學術與氣象交流討論使用，實際資訊仍以氣象署發布為準。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
知名鹽酥雞「沒外送」原價461俗賣150！　幸運PO文釣出苦
快訊／台中新光、廣三、中友百貨宣佈休館
不斷更新／新竹巨城今停業一天！全台共37間百貨不開門
快訊／20縣市超大豪雨特報！　巴威最新警戒區域曝
巴威重創菲律賓！土石流「活埋滅村」釀15死　中國急撤1.7萬
巴威超巨！　一圖對比台灣「全被鎖進颱風範圍」
門前衝擊一幕！西班牙4人瞬間集結　恐怖進攻能量震撼全網
美女記者把「馬偕當蔣公」被笑　當事人高EQ回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

巴威午後最逼近！北台灣雨炸最兇　5地「紫爆」超大豪雨

巴威凌晨超有感　「風聲大到像鬼叫」

快訊／狂風暴雨別亂跑！台中新光、廣三、中友百貨宣佈休館

LIVE／巴威「風雨最猛時刻」來了　氣象署最新說明

快訊／20縣市豪大雨特報！　巴威最新警戒區域曝

知名鹽酥雞「沒外送」原價461俗賣150！　幸運PO文釣出苦主

美女記者把「馬偕當蔣公」被笑　當事人高EQ回應

蔣萬安：小心「狹管效應」　巴威強風能拔樹

吳聖宇：巴威眼牆剛好「卡到台灣」　午後路徑可能突然西拐

綠能黑科技×全英語森林校園！大葉大學開啟「國際與永續」雙開掛模式　打造新世代教育最高CP值

巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強

巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

巴威暴風圈觸陸點「3縣市機率高」　氣象署估後天解除陸警

姆巴佩12碼失手後救贖破門！　賽後一句「路還很長」藏冷靜

母載病女拜拜卻出事！途中撞路邊機車　副駕37歲女兒當場死亡

醉男一中商圈尾隨姊妹被制止　嗆警被過肩摔當場變「綠鬣蜥」

追風人直擊！巴威逼近沖繩石垣宮古島　當地現況曝光

巴威午後最逼近！北台灣雨炸最兇　5地「紫爆」超大豪雨

巴威凌晨超有感　「風聲大到像鬼叫」

快訊／狂風暴雨別亂跑！台中新光、廣三、中友百貨宣佈休館

LIVE／巴威「風雨最猛時刻」來了　氣象署最新說明

快訊／20縣市豪大雨特報！　巴威最新警戒區域曝

知名鹽酥雞「沒外送」原價461俗賣150！　幸運PO文釣出苦主

美女記者把「馬偕當蔣公」被笑　當事人高EQ回應

蔣萬安：小心「狹管效應」　巴威強風能拔樹

吳聖宇：巴威眼牆剛好「卡到台灣」　午後路徑可能突然西拐

綠能黑科技×全英語森林校園！大葉大學開啟「國際與永續」雙開掛模式　打造新世代教育最高CP值

無懼高爐雄雞！西班牙亞馬爾霸氣放話：法國才該怕我們

巴威午後最逼近！北台灣雨炸最兇　5地「紫爆」超大豪雨

巴威凌晨超有感　「風聲大到像鬼叫」

巴威直撲！日宮古島2女遊客「遭大浪捲走」　海水灌爆防波堤

快訊／狂風暴雨別亂跑！台中新光、廣三、中友百貨宣佈休館

溫班亞瑪5年2.52億美元續約馬刺　犧牲超級頂薪有原因

日科技男擁800萬元提早退休　2年就後悔「太寂寞了」

LIVE／巴威「風雨最猛時刻」來了　氣象署最新說明

7月11日星座運勢／天秤座用腦賺大錢　水瓶座種一得百

快訊／20縣市豪大雨特報！　巴威最新警戒區域曝

伊能靜遇地震抱女兒、愛犬就跑　秦昊坐原地傻眼：救狗不救我？

生活熱門新聞

巴威01:15暴風圈觸陸東北部　挑戰再開眼

LIVE／巴威蚯蚓扭北轉　氣象署最新說明

巴威趁機重建「雙眼牆」！　午後路徑可能突然「西拐」

巴威今風雨最劇烈！5縣市超大豪雨　最快明晨解除陸警

進入巴威搖滾區！　專家揭「最強颱風暴雨」3階段

巴威雙眼牆現型家門口　快步擦邊北台

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

巴威路徑北修！新北2區「崩塌警戒」

巴威暴風圈觸陸！　直播平台報現況吸千人

巴威超巨！　一圖對比台灣「全被鎖進颱風範圍」

巴威暴風圈將觸陸！北北基桃今風雨最強

二伯抄襲風波還在燒！「品牌1商品」被檢舉疑違法

巴威襲台「白沙屯雨用倒的」！民眾曝現場畫面

今天唯一要上班縣市！　網封「最難放颱風假縣長」

更多熱門

相關新聞

今天唯一要上班縣市！　網封「最難放颱風假縣長」

今天唯一要上班縣市！　網封「最難放颱風假縣長」

中颱巴威暴風圈接觸陸地，11日台灣本島除了台東都停班課，台東縣長饒慶鈴被網友臉書洗版，甚至還有網友封她是「全台最難放颱風假的縣長」，不過也有網友挺饒慶鈴，留言回應「想放假就滾出台東」。

巴威暴風圈觸陸！　直播平台報現況吸千人

巴威暴風圈觸陸！　直播平台報現況吸千人

巴威今風雨最劇烈！5縣市超大豪雨　最快明晨解除陸警

巴威今風雨最劇烈！5縣市超大豪雨　最快明晨解除陸警

進入巴威搖滾區！　專家揭「最強颱風暴雨」3階段

進入巴威搖滾區！　專家揭「最強颱風暴雨」3階段

泡麵貨架全空　網友：1天颱風假像1周

泡麵貨架全空　網友：1天颱風假像1周

關鍵字：

巴威颱風颱風台灣

讀者迴響

熱門新聞

巴威01:15暴風圈觸陸東北部　挑戰再開眼

LIVE／巴威蚯蚓扭北轉　氣象署最新說明

巴威趁機重建「雙眼牆」！　午後路徑可能突然「西拐」

巴威今風雨最劇烈！5縣市超大豪雨　最快明晨解除陸警

快訊／二伯品牌遭疑抄襲日牌！露面首談創作歷程　哽咽曝艱辛內幕

川普：我同意與伊朗談判　但停火已結束

進入巴威搖滾區！　專家揭「最強颱風暴雨」3階段

巴威雙眼牆現型家門口　快步擦邊北台

鴻海晚間發重訊公告　劉憶如辭法人董事

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

巴威路徑北修！新北2區「崩塌警戒」

巴威暴風圈觸陸！　直播平台報現況吸千人

巴威超巨！　一圖對比台灣「全被鎖進颱風範圍」

巴威暴風圈將觸陸！北北基桃今風雨最強

二伯抄襲風波還在燒！「品牌1商品」被檢舉疑違法

更多

最夯影音

更多
巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強

巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強
巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面