巴威超巨！　一圖對比台灣「全被鎖進颱風範圍」

記者黃翊婷／綜合報導

中颱巴威的暴風圈在今日（11日）凌晨1時15分接觸台灣東北部陸地，帶來強勁風雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享一張衛星雲圖，表示巴威颱風的環流真的很大，非常罕見；另外，粉專人員也提醒，巴威暴風圈正式碰觸台灣，「西半部上空的條狀雨帶，代表整個台灣被鎖進颱風勢力範圍」，請民眾提高警覺、注意安全。

▲巴威颱風「非常巨大」。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

根據氣象署11日清晨5時30分發布的資訊顯示，中颱巴威中心位置在北緯24.2度、東經125.0度，即台北的東南東方約360公里處，並以以每小時27公里的速度向西北進行，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於15級風，七級風平均暴風半徑為350公里。

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▲巴威颱風暴風圈今日凌晨觸陸。（圖／氣象署）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨日（10日）曾分享一張衛星雲圖，表示巴威颱風真的非常巨大，環流也很龐大，非常罕見，「這樣看起來，大概有幾個台灣呢？」隨著後續颱風環流大量移入，雨勢也會進一步增強。

粉專人員11日凌晨3時許在最新PO文中再次提醒民眾注意防颱，巴威颱風七級暴風圈已經正式碰觸台灣，北部、西半部風雨持續中，「西半部上空的條狀雨帶，代表整個台灣被鎖進颱風勢力範圍！不過花東在背風面，風雨相對無感。」

● 粉專內容僅供學術與氣象交流討論使用，實際資訊仍以氣象署發布為準。