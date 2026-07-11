巴威今風雨最劇烈！5縣市超大豪雨　最快明晨解除陸警

▲巴威將逐漸通過北部海面，今天白天將是風雨最劇烈時刻。（圖／氣象署，下同）

記者柯沛辰／台北報導

中颱「巴威」暴風圈今天（11日）凌晨1點15分觸陸後，將逐漸通過北部海面，今天白天將是風雨最劇烈時刻，尤其環境吹西北風，北部、中南部山區需留意豪雨以上降雨，預計入夜後逐漸緩和，最快明天清晨至上午解除陸上颱風警報。

氣象署預報員鄭傑仁受訪時表示，巴威過去3小時強度略為減弱，目前中心在台北東南東方約380公里處，以每小時26公里速度向西北進行，暴風圈已進入台灣北部、東北部及東部陸地，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陸上警戒：新北、基隆、臺北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、花蓮、彰化、南投、臺東、馬祖。

海上警戒：北部海面、台灣海峽北部、東北部海面、東南部海面、巴士海峽。

北部、中南部山區防豪雨 局部恐達大豪雨

鄭傑仁表示，受到巴威及外圍環流影響，今天北部山區、中南部山區有豪雨或局部大豪雨以上降雨，台北、基隆、新竹、苗栗、宜蘭、雲林山區、高雄山區、屏東山區有局部大雨或豪雨，台中以南、馬祖及花東山區則有局部大雨。

超大豪雨地區：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市。

大豪雨地區：台北市、南投縣、嘉義縣、宜蘭縣。

▲氣象暑豪大雨特報。

白天風雨最劇烈 深夜至明晨暴風圈才脫離本島

鄭傑仁指出，巴威路徑無太大變化，仍會按預定經過台灣北部海面，因此今天白天這段時間風雨較大，入夜後有機會逐漸緩和，但距離暴風圈大範圍脫離本島陸地，仍要等到今天深夜至明晨，至於脫離連江縣則要再晚一些。

巴威明天遠離 西半部、台東仍有陣雨雷雨

鄭傑仁提醒，隨著巴威遠離，明天降雨逐漸緩和，最快清晨至上午解除陸上颱風警報，但天氣不穩定，西半部及台東仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區也將有局部短暫陣雨機會。