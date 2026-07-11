巴威01:15暴風圈觸陸東北部　逼台挑戰「再開眼」中心爆對流拚增強

▲巴威逼近台灣，能清楚觀測到颱風眼。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

中央氣象署觀測，中颱「巴威」暴風圈今（11日）凌晨1時15分已經接觸東北部陸地，未來將朝北北西移動、逐漸通過北部海面，這段時間是風雨最劇烈時候，北北基桃今天白天風雨最猛烈。氣象專家分析，巴威已經進入雷達觀測，竟可清楚看見明顯風眼，眼牆周圍對流也變得活躍，在衛星雲圖上可看出它要卷眼、想利用這一段發展機會整容提升強度的企圖。

暴風圈觸陸北移 白天風雨最劇烈

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根據氣象署觀測，巴威凌晨1時中心位在台北東南東方420公里海面上，移動速度穩定，以時速28公里速度向北北西移動，暴風圈已經接觸東北部陸地，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖等14縣市構成威脅。近中心最大風速維持每秒43公尺，7級暴風半徑依舊廣闊380公里。白天到晚上期間其中心將 通過北部海面，是帶來最劇烈風雨時候。

▲巴威風眼周圍眼牆對流變得活躍。（圖／中央氣象署）



風眼再度浮現 眼牆活躍拚提升強度

「巴威環流獲得改善，出現想再次開眼企圖。」氣象粉絲團「觀氣象看天氣」表示，從最新的衛星雲圖及雷達回波可以發現一個現象，巴威在雷達回波中，竟已經可以清楚看見明顯的風眼，且風眼周圍眼牆對流也變得活躍。目前巴威環境獲得短暫的改善，除了高層輻散流出轉佳，和前方一小段區域海水熱含量稍微回補，表明富有一定的能力支持颱風發展，再加上風切降低，在衛星雲圖上也可以明顯看出他有卷眼，想利用這一段發展機會「整容」及提升強度的企圖。

「觀氣象看天氣」進一步說明，從雷達逕向掃描也可見，巴威內眼牆周圍風速有提升狀況，有試圖想取代外眼牆取得主導的地位。路徑方面，由於目前氣象署自家研發的區域模式，有模擬出接近台灣時，受地形影響有一段偏移的狀況，因此氣象署也在10日深夜稍微調整了路徑，預期在通過台灣北部海面時，可能會有一段「南偏」的情況。