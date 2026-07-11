　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

巴威01:15暴風圈觸陸東北部　逼台挑戰「再開眼」中心爆對流拚增強

▲▼巴威颱風。（圖／中央氣象署）

▲巴威逼近台灣，能清楚觀測到颱風眼。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

中央氣象署觀測，中颱「巴威」暴風圈今（11日）凌晨1時15分已經接觸東北部陸地，未來將朝北北西移動、逐漸通過北部海面，這段時間是風雨最劇烈時候，北北基桃今天白天風雨最猛烈。氣象專家分析，巴威已經進入雷達觀測，竟可清楚看見明顯風眼，眼牆周圍對流也變得活躍，在衛星雲圖上可看出它要卷眼、想利用這一段發展機會整容提升強度的企圖。

暴風圈觸陸北移　白天風雨最劇烈

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據氣象署觀測，巴威凌晨1時中心位在台北東南東方420公里海面上，移動速度穩定，以時速28公里速度向北北西移動，暴風圈已經接觸東北部陸地，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖等14縣市構成威脅。近中心最大風速維持每秒43公尺，7級暴風半徑依舊廣闊380公里。白天到晚上期間其中心將 通過北部海面，是帶來最劇烈風雨時候。

▲▼巴威颱風。（圖／中央氣象署）

▲巴威風眼周圍眼牆對流變得活躍。（圖／中央氣象署）

風眼再度浮現　眼牆活躍拚提升強度

「巴威環流獲得改善，出現想再次開眼企圖。」氣象粉絲團「觀氣象看天氣」表示，從最新的衛星雲圖及雷達回波可以發現一個現象，巴威在雷達回波中，竟已經可以清楚看見明顯的風眼，且風眼周圍眼牆對流也變得活躍。目前巴威環境獲得短暫的改善，除了高層輻散流出轉佳，和前方一小段區域海水熱含量稍微回補，表明富有一定的能力支持颱風發展，再加上風切降低，在衛星雲圖上也可以明顯看出他有卷眼，想利用這一段發展機會「整容」及提升強度的企圖。

「觀氣象看天氣」進一步說明，從雷達逕向掃描也可見，巴威內眼牆周圍風速有提升狀況，有試圖想取代外眼牆取得主導的地位。路徑方面，由於目前氣象署自家研發的區域模式，有模擬出接近台灣時，受地形影響有一段偏移的狀況，因此氣象署也在10日深夜稍微調整了路徑，預期在通過台灣北部海面時，可能會有一段「南偏」的情況。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
知名鹽酥雞「沒外送」原價461俗賣150！　幸運PO文釣出苦
快訊／台中新光、廣三、中友百貨宣佈休館
不斷更新／新竹巨城今停業一天！全台共37間百貨不開門
快訊／20縣市超大豪雨特報！　巴威最新警戒區域曝
巴威重創菲律賓！土石流「活埋滅村」釀15死　中國急撤1.7萬
巴威超巨！　一圖對比台灣「全被鎖進颱風範圍」
門前衝擊一幕！西班牙4人瞬間集結　恐怖進攻能量震撼全網
美女記者把「馬偕當蔣公」被笑　當事人高EQ回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

巴威午後最逼近！北台灣雨炸最兇　5地「紫爆」超大豪雨

巴威凌晨超有感　「風聲大到像鬼叫」

快訊／狂風暴雨別亂跑！台中新光、廣三、中友百貨宣佈休館

LIVE／巴威「風雨最猛時刻」來了　氣象署最新說明

快訊／20縣市豪大雨特報！　巴威最新警戒區域曝

知名鹽酥雞「沒外送」原價461俗賣150！　幸運PO文釣出苦主

美女記者把「馬偕當蔣公」被笑　當事人高EQ回應

蔣萬安：小心「狹管效應」　巴威強風能拔樹

吳聖宇：巴威眼牆剛好「卡到台灣」　午後路徑可能突然西拐

綠能黑科技×全英語森林校園！大葉大學開啟「國際與永續」雙開掛模式　打造新世代教育最高CP值

巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強

巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

巴威暴風圈觸陸點「3縣市機率高」　氣象署估後天解除陸警

姆巴佩12碼失手後救贖破門！　賽後一句「路還很長」藏冷靜

母載病女拜拜卻出事！途中撞路邊機車　副駕37歲女兒當場死亡

醉男一中商圈尾隨姊妹被制止　嗆警被過肩摔當場變「綠鬣蜥」

追風人直擊！巴威逼近沖繩石垣宮古島　當地現況曝光

巴威午後最逼近！北台灣雨炸最兇　5地「紫爆」超大豪雨

巴威凌晨超有感　「風聲大到像鬼叫」

快訊／狂風暴雨別亂跑！台中新光、廣三、中友百貨宣佈休館

LIVE／巴威「風雨最猛時刻」來了　氣象署最新說明

快訊／20縣市豪大雨特報！　巴威最新警戒區域曝

知名鹽酥雞「沒外送」原價461俗賣150！　幸運PO文釣出苦主

美女記者把「馬偕當蔣公」被笑　當事人高EQ回應

蔣萬安：小心「狹管效應」　巴威強風能拔樹

吳聖宇：巴威眼牆剛好「卡到台灣」　午後路徑可能突然西拐

綠能黑科技×全英語森林校園！大葉大學開啟「國際與永續」雙開掛模式　打造新世代教育最高CP值

無懼高爐雄雞！西班牙亞馬爾霸氣放話：法國才該怕我們

巴威午後最逼近！北台灣雨炸最兇　5地「紫爆」超大豪雨

巴威凌晨超有感　「風聲大到像鬼叫」

巴威直撲！日宮古島2女遊客「遭大浪捲走」　海水灌爆防波堤

快訊／狂風暴雨別亂跑！台中新光、廣三、中友百貨宣佈休館

溫班亞瑪5年2.52億美元續約馬刺　犧牲超級頂薪有原因

日科技男擁800萬元提早退休　2年就後悔「太寂寞了」

LIVE／巴威「風雨最猛時刻」來了　氣象署最新說明

7月11日星座運勢／天秤座用腦賺大錢　水瓶座種一得百

快訊／20縣市豪大雨特報！　巴威最新警戒區域曝

【驚悚車禍】重機與左轉車碰撞　22歲男大生噴飛身亡

生活熱門新聞

巴威01:15暴風圈觸陸東北部　挑戰再開眼

LIVE／巴威蚯蚓扭北轉　氣象署最新說明

巴威趁機重建「雙眼牆」！　午後路徑可能突然「西拐」

巴威今風雨最劇烈！5縣市超大豪雨　最快明晨解除陸警

進入巴威搖滾區！　專家揭「最強颱風暴雨」3階段

巴威雙眼牆現型家門口　快步擦邊北台

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

巴威路徑北修！新北2區「崩塌警戒」

巴威暴風圈觸陸！　直播平台報現況吸千人

巴威超巨！　一圖對比台灣「全被鎖進颱風範圍」

巴威暴風圈將觸陸！北北基桃今風雨最強

二伯抄襲風波還在燒！「品牌1商品」被檢舉疑違法

巴威襲台「白沙屯雨用倒的」！民眾曝現場畫面

今天唯一要上班縣市！　網封「最難放颱風假縣長」

更多熱門

相關新聞

三重招牌重砸落地！小客車驚險躲避畫面曝

三重招牌重砸落地！小客車驚險躲避畫面曝

新北市三重區正義北路281號前，10日晚間9點45分發生大型招牌掉落意外。一面銀行招牌不明原因墜落路面，嚴重威脅往來交通安全。三重分局獲報後迅速啟動應變機制，調派長泰、厚德派出所警力馳赴現場執行交通管制，所幸現場無人車受損，詳細事故原因由權責單位調查中。

淡江大橋扛16級風仍封閉　原因曝光

淡江大橋扛16級風仍封閉　原因曝光

巴威暴風圈將觸陸！北北基桃今風雨最強

巴威暴風圈將觸陸！北北基桃今風雨最強

全台今日停班停課一覽　20縣市放颱風假

全台今日停班停課一覽　20縣市放颱風假

巴威颱風來襲　桃園停班停課市府防汛不停歇

巴威颱風來襲　桃園停班停課市府防汛不停歇

關鍵字：

巴威颱風氣象氣象雲颱風

讀者迴響

熱門新聞

巴威01:15暴風圈觸陸東北部　挑戰再開眼

LIVE／巴威蚯蚓扭北轉　氣象署最新說明

巴威趁機重建「雙眼牆」！　午後路徑可能突然「西拐」

巴威今風雨最劇烈！5縣市超大豪雨　最快明晨解除陸警

快訊／二伯品牌遭疑抄襲日牌！露面首談創作歷程　哽咽曝艱辛內幕

川普：我同意與伊朗談判　但停火已結束

進入巴威搖滾區！　專家揭「最強颱風暴雨」3階段

巴威雙眼牆現型家門口　快步擦邊北台

鴻海晚間發重訊公告　劉憶如辭法人董事

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

巴威路徑北修！新北2區「崩塌警戒」

巴威暴風圈觸陸！　直播平台報現況吸千人

巴威超巨！　一圖對比台灣「全被鎖進颱風範圍」

巴威暴風圈將觸陸！北北基桃今風雨最強

二伯抄襲風波還在燒！「品牌1商品」被檢舉疑違法

更多

最夯影音

更多
巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強

巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強
巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面