快訊／中聯總經理2千萬交保　被問「知道超標嗎」回2字低調快閃

記者許權毅、趙蔡州／台中報導

中聯油脂一級致癌物「苯駢芘」超標4倍重大食安案件，中檢10日認為中聯總經理余凌冲有湮滅、偽造證據以及勾串證人之虞，向法院聲請羈押，不過法官10日深夜審理後裁定余凌冲2000萬元交保。余凌冲11日凌晨1點多完成交保手續，走出台中地院，面對媒體詢問「什麼時候跟社會說明？知道超標嗎」，他均不發一語，直到上車前才低聲回了一句「謝謝」，接著就坐進轎車離開現場。

▲中聯總經理余凌冲11日凌晨完成交保，走出法院後低調快速上車離開。（圖／記者許權毅攝）

中檢大動作搜索 11名企業高層遭約談

台中地檢署10日大動作前往中聯油脂、福壽公司、福懋油公司以及泰山公司4家公司搜索，查扣檢驗報告、出貨紀錄、進口報單、隨身碟、儲油槽、設備機具等犯罪工具及不法所得，並約談中聯董事長蔡清松、總經理余凌沖冲、陳姓廠長、陳姓品研課副課長；福壽公司董事長洪堯昆、總經理趙文強、顏姓協理、黃姓副理；福懋油董事長吳星澄、總經理張志賓；泰山董事長劉偉龍等11人。

檢方10日完成複訊後，諭令中聯董事長蔡清松以2千萬金額交保、福壽公司董事長洪堯昆、泰山公司董事長劉偉龍均以1千萬金額交保，其餘被告各50至600萬元交保，至於福懋油公司董事長吳星澄則以200萬元交保。至於中聯總經理余凌冲，檢方認為他有滅證偽證以及勾串共犯與證人之虞，有羈押原因與必要性，向法院聲請羈押，不過台中地院10日深夜裁定他2000萬元交保。

家屬提現金完成保釋 面對媒體僅回一句謝謝

法院裁定余凌冲交保後，余凌冲的妻子、律師及助理10日深夜拖著裝著現金的行李箱趕到台中地院，工作人員花大約2小時才完成點鈔。余凌冲完成交保手續，帶著口罩走出台中地院，面對媒體詢問「什麼時候跟社會說明？知道超標嗎」，他均不發一語，直到上車前才低聲回了一句「謝謝」，接著就坐進轎車離開現場。

