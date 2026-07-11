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三重招牌颱風夜重砸落地！小客車「緊急剎停」驚險閃避畫面曝

記者陸運陞、柯振中／新北報導

新北市三重區正義北路281號前，10日晚間9點45分發生大型招牌掉落意外。一面銀行招牌不明原因墜落路面，嚴重威脅往來交通安全。三重分局獲報後迅速啟動應變機制，調派長泰、厚德派出所警力馳赴現場執行交通管制，所幸現場無人車受損，詳細事故原因由權責單位調查中。

大型招牌墜落路面　警方啟動緊急應變

事發後，三重分局立即採取「分層防護、全員管制」策略，於正義北路與六張街口設置交通錐及封鎖線，嚴控人車進入。警方隨即增派優勢警力於周邊路口實施分流，確保救援作業順利並降低對市區交通之影響。

▲▼新北三重招牌重砸地面，險些砸到來往的車輛。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北三重招牌重砸地面，險些砸到來往的車輛。（圖／記者陸運陞翻攝）

幸未波及路人車輛　相關單位排除障礙

經初步清查，案發當時並無民眾或車輛遭到掉落的招牌波及，現場確認無人員傷亡。警方已同步通報消防局協助維安，並聯繫銀行業者與區公所清潔廠商趕抵，全力進行招牌清除作業，期盼在短時間內恢復交通通行。

天候多變加強檢視　分局呼籲謹慎行車

三重分局表示，針對該起事故已採取最高規格交通疏導措施。呼籲店家務必加強檢視招牌固定狀況，防範因強風或設備老化導致意外；同時提醒用路人行經該路段請減速慢行，並配合現場員警指揮。

▲▼新北三重招牌重砸地面，險些砸到來往的車輛。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北三重招牌重砸地面，險些砸到來往的車輛。（圖／記者陸運陞翻攝）

 
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