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二伯抄襲風波還在燒！「品牌1商品」被檢舉疑違法　雲林環保局回應

圖文／鏡週刊

百萬YouTuber網紅蔡阿嘎因AI似顏繪風波遭炎上後，接連妻子二伯（李佩潔）創立的親子品牌HAHABABY也爆出疑似抄襲日本品牌「SOU・SOU」，被網友起底多數商品高度相似，官方也正式跨海回信。如今再爆二伯販售的「蚊不到香包」被檢舉，疑涉及環境用藥效能，對此，雲林縣環境保護局表示，「將派員現場查核」。

二伯除了品牌疑似抄襲日本品牌「SOU・SOU」受關注外，也有網友表示，已針對 HAHABABY販售的「蚊不到香包」提出檢舉，指該商品廣告使用「隨時隨地防蚊」「有效的防護力」等宣稱，質疑其可能涉及環境用藥效能，原PO事後查詢後，未發現相關環境用藥產品許可證字號，因此向主管機關反映。

二伯HAHABABY的香包被檢舉。（翻攝HAHABABY官網）

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▲二伯HAHABABY的香包被檢舉。（圖／翻攝HAHABABY官網）

對此，據該網友提供的截圖，雲林縣環境保護局表示，將依據民眾提供的網頁截圖及商品宣稱內容依法辦理，並派員進行現場查核，要求業者提供相關資料，釐清是否涉及製造或加工環境用藥等相關行為，後續也將依《環境用藥管理法》相關規定辦理查核，以維護環境用藥安全及消費者權益。至於商品是否涉及違法，仍有待主管機關進一步調查。

事實上，紅蔡阿嘎與老婆二伯近來屢傳爭議，二伯創立親子品牌HAHABABY近日被網質疑似抄襲日本品牌「SOU・SOU」，被大票網友起底多數商品高度相似，更有網友進一步主動寫信向SOU・SOU官方反映，官方也正式跨海做出回應，指早在2022年便陸續收到來自台灣消費者的相關詢問，至今已持續關注4年，將再次進行內部確認，若該品牌的商品設計有「完全一致」之情形，將會與相關部門進行商議，並採取謹慎的應對措施。

伯創立的親子品牌HAHABABY被質疑抄襲。（翻攝自Threads@網友icelandcatreborn）

▲二伯創立的親子品牌HAHABABY被質疑抄襲。（翻攝自Threads@網友icelandcatreborn）

針對爭議，二伯10日也終於打破沉默做出回應，強調許多圖案的靈感都來自生活觀察及孩子的創作，或是生活中的觀察，再與設計師反覆討論、修改，才逐漸完成最終設計，「不是看到一個東西很想做，就可以馬上變成商品。」更一度哽咽表示，「謝謝大家一直以來給我們支持，謝謝大家，能夠把我們天馬行空的事情變成真的。」


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