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專訪張雪2／談兒接班？內心輕輕期待　心酸20年前自己：不說未來給點錢就好

記者任以芳／重慶報導

張雪機車創辦人張雪接受《東森新媒體ETtoday》記者專訪，說出第一次奪冠時的激動心情，「腦袋持續充血半小時，快要爆炸了！」他也回望2006年那個窮困但信念堅定的自己，坦言不需要鼓勵、給點錢就好，但絕對不能劇透未來，「萬一他躺平了就完蛋了。」談到5歲開始騎車的兒子，張雪露出為人父的溫柔說，「他現在騎車已經贏過我了」，對於孩子成長絕不干涉，談到接班自己事業，「只能心裡暗暗、默默、輕輕期待。」

張雪機車一戰成名，回顧今年3月葡萄牙阿爾加維國際賽道，39歲的張雪盯著宣布比賽成績，淚水奪眶而出，他創立的張雪機車在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）SSP組別中，以領先第二名近4秒的碾壓性優勢連奪雙回合冠軍。

這是大陸製造商「首次」在WSBK頂級賽事中登頂，後來比賽幾乎輾壓杜卡迪、雅馬哈等日歐大品牌長達數十年的壟斷。奪冠賽車820RR-RS搭載自研819cc三缸引擎，車架、電控實現100%國產化，零百加速僅2.81秒。「我等這一刻，等了20年。」 張雪說。

▲▼ 張雪機車創始人 張雪、工廠內外觀、出貨、機車 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 張雪談及首奪冠心情，興奮到「腦袋充血半小時」。（圖／記者任以芳攝）

彷彿昨日！張雪回憶首奪冠心情：腦袋充血半小時，快要爆炸了！

回憶起第一次奪冠瞬間，張雪激動的說，「腦袋持續充血半個小時，就是快要爆炸的那種了。然後我說不能興奮了，不能興奮再興奮下去就要爆掉了。但是又讓它降又降不下來，持續在充血。心情非常激動，就是無以言表的那種激動，又很震撼，很振奮。」

他坦言，那一場奪冠完全出乎意料之外，「以前從來沒有和別人較量過，沒有發生過這種競爭。其實自己對自己的能量到底有多大，心裡是不明確的。」

張雪回憶賽前測試的過程，「一開始我們是車發過去以後，在不是正式比賽的賽道裡面測試，那時候車還沒有完全改完，但是基本上能達到大家的平均水平，感覺就是可以競爭了，能上桌了那種感覺。但是那個時候沒有想到這麼快就能贏，沒有想到的。」

從比賽連續奪冠到品牌聲勢大漲，被問及是否想過「張雪現象」能爆紅亞洲甚至全世界，張雪說，「當時沒有想這麼多。」對於自己被高關注度，張雪坦言已經習慣，出去偶遇車友粉絲拍照、打招呼就好了。最怕長時間在一個地方停留，又被公開了行程，或者是在公司就會有一些困擾，「還有人專門到門口來堵的這種就會有一些困擾。」

▼ 張雪機車累積至今連續6次奪冠，打破歐美日品牌數十年壟斷 。（圖／翻攝 新浪）

▲▼ 張雪、機車、張雪機車連續兩次奪冠,打破歐美日品牌數十年壟斷,張雪19歲時曾狂追記者求曝光機會 。（圖／翻攝 新浪、網易）

▲▼ 張雪、機車、張雪機車連續兩次奪冠,打破歐美日品牌數十年壟斷,張雪19歲時曾狂追記者求曝光機會 。（圖／翻攝 新浪、網易）

▲張雪年少時曾狂追記者求曝光機會 。（圖／翻攝 湖南衛視）

心酸回望20年前與中追車自己：不鼓勵、不劇透未來，給他點錢就好

2006年10月，湖南懷化，19歲的張雪為了能進摩托車隊，大膽打給湖南電視台爭取曝光機會。當年他騎著一輛比自己年齡還大的破舊摩托車，在冷雨中狂追湖南衛視的採訪車，一路跟了一百多公里。雨水打濕了他的臉，嘴唇凍得發紫，他死死攥著車把，不肯停下。記者易軍在後視鏡看到那個瘦小的身影一次次跟上來，擔心又心疼。

張雪騎車跟在採訪車後面，說「就當給你們帶路」，雨越下越大，山路濕滑，瘦小的張雪渾身濕透，在急彎處與採訪車並行大喊「有夢想就去追，因為勇敢我的人生更精彩！」那一刻的執著徹底感動採訪記者，記錄下後來感動無數人的畫面。

回首來時路，張雪依舊覺得當年的自己簡單又純粹，「 16歲開始接觸車，從未想過自己會造車，其實也還好，也不算很辛苦，也很快樂，天天都有車騎。就是沒錢，其他都挺好的。」

什麼動力能堅持下去？張雪說，「不去做，會痛苦就一定要去。你心裡想了這個事你不去做，那不是很難受嗎？那就不要讓自己難受，應該讓自己快樂。」

想對2006年的自己說什麼鼓勵的話，張雪直爽的說，「我覺得不需要鼓勵，他信念這麼堅定。如果一定要去的話，我給他點錢，當時確實挺窮的，其他還好。他信念又堅定，然後又一根筋、又沒想過要放棄，我也不需要鼓勵他了。但是我又不能把未來透露給他，萬一他心想『未來就是這樣了，算了我躺平』，那完蛋了！」

是否曾在獨處時回望20年前的自己，依舊感到心疼？張雪停頓一下後緩緩說，「看到那個視頻的時候，我這小孩還真……看上去還是挺……也會有點心酸。」

▼ 回看20年前信念堅定的「小孩」，張雪承認：也會有點心酸。（圖／翻攝 湖南衛視）

▲▼ 張雪、機車、張雪機車連續兩次奪冠,打破歐美日品牌數十年壟斷,張雪19歲時曾狂追記者求曝光機會 。（圖／翻攝 新浪、網易）

▲▼ 張雪機車創始人 張雪、工廠內外觀、出貨、機車 。（圖／記者任以芳攝）

▲張雪談到兒子一臉驕傲又滿足。（圖／記者任以芳攝）

張雪談父子情滿臉驕傲　談「接班」不干涉：心裡輕輕期待

採訪尾聲，《東森新媒體ETtoday》記者詢問辦公室後方展示區，哪一樣最值得紀念？張雪毫不猶豫拿起與兒子騎車合影。此時，他流露出慈父驕傲又溫暖神情說，「這裡是寧夏，當時帶他去訓練拉力賽。他5歲開始騎車，現在只要放暑假，我們就送到基地去訓練。他自己也會參加一些比賽，贏了獎金以後，他會請全班同學看電影、吃飯。」

談到兒子的車技？張雪笑說，「他現在已經超過我了，我已經挑戰不了。」至於是否希望兒子未來當幫手或接班，張雪展現為人父的克制與溫柔，「這個只能期待，但是不能干涉，因為小朋友有自己的人生。我只能心裡暗暗的、默默的、輕輕的期待一下。」

至於兒子是否看過自己當年追車的影片？張雪說，「他有看過，但是我沒有問過他感受。我下次讓他寫一篇觀後感。」幽默回應，逗笑全場。

記者採訪後記：

將近一小時的專訪，張雪侃侃而談，從人生哲學、經營理念到未來布局，時刻展現人間清醒的通透與堅韌。張雪甚至親自起身彎腰幫記者拿水，柔軟身段與親和力背後，是從底層一步步爬上來的踏實，那一瞬間讓人想起20年前那位眼裡有光的少年，願意冒雨追車一百多公里，只為一次被看見的機會。20年後，張雪機車在世界頂級賽事WSBK奪冠，曾經的雨中追車的勇敢少年也證明「人生要拚過，就不後悔！」

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