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鞭刑「炒新聞有用」　柯文哲：對解決國家問題、提升道德沒用

▲柯文哲出席壯世代交鋒論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

九合一選舉年底登場，在野黨擬透過公投案提高投票率。針對國民黨提出的鞭刑公投，民眾黨創黨主席柯文哲直言，現階段提出鞭刑公投，幾乎可以預料民意會高度支持，但能不能減少犯罪？不見得，「鞭刑炒新聞有用，但對於解決國家問題沒用，對於提升國家道德水準沒有用」，且台灣的司法社會信任度剩下30%，在大家都不相信司法狀況下要搞鞭刑？這就本末倒置。

柯文哲10日接受網路節目「政治一點明」主持人樊啓明專訪，談到在野黨要透過公投催出年底地方選舉投票率，民眾黨擬提出安樂死法制化公投，柯說，讓這個社會開始討論總是好的，民眾黨還是要作為台灣社會的倡議者。

柯文哲提到，不在籍投票他內心很清楚，國、民兩黨都不要，因為對他們不利。民眾黨支持者偏年輕，不在籍投票拉高年輕人投票率，那些退休老人他們比較沒有問題，「國、民兩黨表面上說什麼支持18歲公民權，跟他講不在籍投票，跟自身利益有關就開始假裝、技術性阻擋」。

柯文哲認為，一個議案提出來，只要是對的、應該被討論就拿出來講，「所以面對問題是解決問題第一步，現在每個都當鴕鳥，這條問題永遠不會解決」，所以就拿出來討論，總是作為社會的倡議者，民眾黨先來講。

至於國民黨提出鞭刑公投案，民眾黨有不同意見？柯文哲笑說，「聽說我們8個委員剛好4票贊成4票反對，你問我的話我也很難決定」。柯認為，決定政策就是靠民意、專業、價值，其實這條不用投都知道答案，民意85%一定贊成鞭刑。

柯文哲說，專業就是科學，鞭刑能不能預防犯罪？他打問號，更多層面是一種報復、情緒宣洩，「所以在專業上，鞭刑是不是對於犯罪會減少？不見得」。至於價值，柯認為很難回答，「我們現在監獄還改名叫矯正署，一個文明國家會矯正有過錯的人重新回到社會，不是以處罰為目的」。

柯文哲提到，有次遇到黨籍立委許忠信，他說他反對，「我作為一個法律學者，台灣要成為一個文明國家，現在回去用鞭刑，現在還有鞭刑的國家就是極權國家、伊斯蘭國家或殖民國家」。許認為，台灣到底要成為文明國家還是野蠻國家？所以他反對。

柯文哲說，沒有專業、沒有價值的民意叫做民粹，他已經向黨團主任陳智菡建議，辦一個黨內大辯論，由支持與反對鞭刑的立委公開辯論，各自提出論點，檢驗是否足以說服社會大眾，再決定是否進一步推動公投。

柯文哲認為，現階段提出鞭刑公投，民意會高度支持，結果幾乎可以預料。但他直言，若民眾黨只是純粹要炒新聞、迎合輿論，乾脆提出「強姦罪宮刑」公投，而且「限制只有女性可以投票」，不用投都知道答案。

「鞭刑炒新聞有用，但對於解決國家問題沒用，對於提升國家道德水準沒有用。」柯文哲說，做為一個坐牢一年的人，對台灣司法最大指控就是，台灣的司法都沒有人相信了，司法社會信任度剩下30%，這是國家危機，在大家都不相信司法的狀況下要去搞鞭刑？這就本末倒置。

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