空服員起飛前喝伏特加、啤酒？英航班機「臨時取消」　336旅客滯留

圖文／鏡週刊

英國航空（British Airways）再爆爭議事件。一架原定自加勒比海巴貝多飛往英國倫敦的BA254航班，疑因多名機組員前一晚聚會飲酒過量，隔天被認定不適合執勤，導致班機臨時取消，造成336名旅客滯留當地，航空公司也已展開調查。

根據外媒報導，BA254航班原訂當地時間5日下午由巴貝多首府布里奇敦起飛，隔日上午抵達倫敦希斯洛機場。而機組員在停留期間入住當地度假飯店，傳出有人在起飛前數小時仍飲用伏特加及啤酒。

目擊者指出，有空服員在酒吧嘔吐，另有男性機組員疑因醉酒倒地，需由同事攙扶回房。還有旅客拍下現場畫面，並稱部分機組人員面對質疑時回應「我們是英國航空機組員，那又怎樣？」相關行為引發不少旅客不滿，認為有失專業。

航班取消造成哪些影響？

由於整組機組員無法執勤，英航最終取消航班，336名旅客因此滯留巴貝多，後續須重新安排住宿、交通及改票。

報導指出，依據歐洲航空安全組織估算，這起事件恐讓英航損失超過10萬英鎊（約新台幣430萬元），若後續還需調整其他巴貝多航班的人力配置，相關成本可能進一步增加。

英國航空表示，公司對所有機組員均有最高行為標準要求，目前已針對事件展開緊急調查，並暫停部分涉事空服員勤務，待調查結果出爐後再決定後續處置。

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