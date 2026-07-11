　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

不斷更新／淡江大橋封閉、桃機國籍航班全停　巴威交通影響一次看

▲▼淡江大橋預警性封閉。（圖／公路局提供）

▲淡江大橋昨晚起預警性封閉。（圖／公路局提供）

生活中心／台北報導

巴威颱風侵襲台灣，海陸空交通受到影響。《ETtoday新聞雲》整理各地交通最新異動情況，幫助讀者掌握最新資訊。

海運

[廣告]請繼續往下閱讀...

受巴威颱風影響，今日（7月11日）共有13航線，計116航次停航：
1.基隆-馬祖：全部停航（2航次）。
2.南竿福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）。
3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次） 。
4.金門-石井：全部停航（4航次）。
5.金門-五通：全部停航（24航次）。
6.富岡-綠島：全部停航（13次）。
7富岡-蘭嶼：全部停航（4航次）。
8蘭嶼-綠島：全部停航（1航次）。
9後壁湖-蘭嶼：全部停航（4航次）。
10布袋-馬公：全部停航（2航次）。
11台南將軍漁港-澎湖東吉漁港：全部停航（2航次）。
12東港-小琉球：全部停航（46航次）。
13鹽埔-小琉球：全部停航（6航次）。

公路

淡江大橋位於淡水河口，為維用路人安全，北區養護工程分局預計昨日晚間8時預警性封閉人行自行車道及機車道，昨深夜11時預警性封閉主線及公車道，往來淡水八里間車輛，可改行關渡橋，實際啟動時間將依氣象情資調整。

公路局發布相關道路通阻訊息如下：
一、已實施預警性封閉路段8處，將視風雨狀況開放通行
1.桃園市復興區台7線22K+800~46K+400（羅浮至巴陵路段）。
2.桃園市復興區至宜蘭縣大同鄉台7線47K+100~85K+500 （巴陵至宜蘭百韜橋路段）。
3.新北市三峽區台7乙線1K+000~12K+200（大埔至三民路段）。
4.花蓮縣秀林鄉台8線116K+400~184K+500（關原至太魯閣路段）。
5.花蓮縣鳳林鎮台9線227K+500~229K（萬里溪橋）。
6.南投縣信義鄉台16臨29線1K+400~11K（地利至合流坪路段）。
7.高雄市桃源區至台東縣海端鄉台20臨105線0K~44K （梅山口至向陽路段）。
8.南投縣信義鄉台21線110K至145K（草坪頭至塔塔加路段）。
二、預計預警性封閉路段5處，依風雨狀況調整管制時間，並視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間
1.宜蘭縣大同鄉至台中市和平區台7甲線0K~50K（百韜橋至勝光路段），預計於昨晚7時只出不進，昨晚9時預警性封閉。
2.台中市和平區至南投縣仁愛鄉台8線83K~110K（梨山至大禹嶺路段），預計於昨晚10時預警性封閉。
3.新北市烏來區台9甲線14K+500~19K（烏來至孝義路段），預計於昨晚9時預警性封閉。
4.宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線2K~17K（蘇澳至東澳路段），預計於昨晚8時只出不進，昨晚9時預警性封閉。
5.新北市淡水區台61線0K~1K（淡江大橋），預計於昨晚8時預警性封閉人行道、自行車道及機車道，昨晚11時封閉全橋道路（全面禁止通行）。

鐵路

台鐵公司表示，因應巴威颱風陸上警報發布，依據中央氣象署最新氣象資訊研判，7月11日12時前列車行駛概況如下：

一、 西部幹線：
（一） 對號列車：全面停駛。
（二） 非對號列車：基隆=彰化（含海線）停駛，彰化=潮州間正常行駛。

二、東部幹線（樹林=花蓮=台東間）：
（一） 對號列車：全面停駛。
（二）非對號列車：全面停駛。

三、 南迴線（新左營=台東間）：
（一） 對號列車：全面停駛。
（二） 非對號列車：全面停駛。

四、支線：
除沙崙線正常行駛，其餘支線均停駛。

五、觀光列車：藍皮解憂號、海風號、山嵐號、鳴日號、鳴日廚房、1次及2次環島之星停駛。

台灣高鐵公司宣布今天營運班表調整，自上午6時起營運模式說明如下：

1. 取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

2. 同時，台中站將於06：09、06：29及06：49加開北上3班次；於06：20及06：50加開南下2班次，總計共5班，每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），以加強服務自台中站出發的旅客。

3. 為確保旅客行程順暢，明日末班列車預定發車時間分別如下，敬請沿途各站旅客依該站最新時刻表乘車。
南下：南港站21：40發車前往左營站；22：40發車前往台中站。
北上：左營站21：40發車前往南港站；22：40發車前往台中站。

航空

桃園機場公司表示，中華航空與長榮航空今天至12日凌晨4時沒有航班起降；星宇航空與台灣虎航也確定11日航班全數取消；機場觀景台則自昨晚6時起預防性關閉。

中華航空

受巴威颱風影響，華航及華信國際線航班異動資訊如下：

7月11日
桃園、台北松山、台中機場往返航班全數取消
CI757 / CI758 高雄往返新加坡、CI839 / CI840 高雄往返曼谷、CI132 / CI133 高雄往返沖繩航班延後，其他高雄往返航班取消

7月12日
CI220 台北松山飛往東京羽田航班取消
CI501 / CI502 桃園往返上海浦東航班取消

長榮航空

7月11日往返桃園、松山、高雄機場航班均取消；提醒旅客於搭機前留意航班動態，最新航班異動資訊，請多加利用長榮航空官網或APP查詢。

星宇航空

受巴威颱風影響，星宇航空今明航班有異動改時或取消狀況，星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊。航班資訊請至星宇航空網站https://www.starlux-airlines.com/zh-TW/flight-status 或洽客服中心查詢。

台灣虎航

【7月11日】
航班取消如下：
- IT710/IT711/IT212/IT210/IT211/IT284/IT285 台灣往返大阪關西
- IT202/IT203/IT280/IT201/IT200/IT281/IT216/IT217 台灣往返東京
- IT232/IT233/IT288/IT289/IT230/IT231 台灣往返沖繩那霸
- IT606/IT607/IT654/IT655/IT662/IT663/IT632/IT675/IT602/IT603 台灣往返韓國
- IT551/IT586/IT585 台灣往返峴港
- IT234/IT235/IT260 台灣往返札幌新千歲
- IT268/IT206 台灣前往名古屋
- IT736/IT737 桃園往返石垣島
- IT258/IT259 桃園往返花卷
- IT240/IT241 桃園往返福岡
- IT503/IT504 桃園往返普吉島
- IT750/IT751 桃園往返大分
- IT772/IT773 高雄往返仙台
- IT214 桃園前往岡山
航班延後至7月12日如下：
- IT213 大阪關西前往桃園，且航班編號調整為IT2213
- IT269/IT207 名古屋前往台灣
- IT215 岡山前往桃園，且航班編號調整為IT2215
- IT261 札幌新千歲前往高雄
- IT552 峴港前往桃園
- IT250/IT251 桃園往返高知

【7月12日】
航班取消如下：
- IT200/IT280/IT216/IT217 台灣往返東京
- IT284/IT210 台灣前往大阪關西
- IT240/IT241 桃園往返福岡
- IT236 桃園前往函館
- IT234 桃園前往札幌新千歲
航班提前如下：
- IT281 東京成田前往高雄
航班延後如下：
- IT246/IT247 桃園往返佐賀
- IT256/IT257 桃園往返秋田
- IT230/IT231 桃園往返沖繩那霸
- IT212 桃園前往大阪關西
- IT603 首爾仁川前往桃園
- IT252/IT253 桃園往返小松

立榮航空

7月11日，立榮航空國內線航班全日取消。

華信航空

7月11日國內線航班全日取消。

國泰航空

7月11日：全日香港-台北取消、全日香港-高雄取消、全日台北-香港取消、全日高雄-香港取消、台北-東京成田/大阪/名古屋取消、東京成田/大阪/名古屋-台北取消
7月12日：CX407 台北-香港取消、CX449 高雄-香港取消

新加坡航空

7月11日SQ876（新加坡－台北）、 SQ877（台北－新加坡）、SQ878（新加坡－台北）、SQ879（台北－新加坡）取消

中國南方航空

以下航班取消：
7月11日：CZ3088/CZ3087 台北-深圳-台北、CZ3098/CZ3097 台北-廣州-台北、CZ3096/CZ3095 台北-上海-台北、CZ3024/CZ3023 台北-鄭州-台北

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
知名鹽酥雞「沒外送」原價461俗賣150！　幸運PO文釣出苦
快訊／台中新光、廣三、中友百貨宣佈休館
不斷更新／新竹巨城今停業一天！全台共37間百貨不開門
快訊／20縣市超大豪雨特報！　巴威最新警戒區域曝
巴威重創菲律賓！土石流「活埋滅村」釀15死　中國急撤1.7萬
巴威超巨！　一圖對比台灣「全被鎖進颱風範圍」
門前衝擊一幕！西班牙4人瞬間集結　恐怖進攻能量震撼全網
美女記者把「馬偕當蔣公」被笑　當事人高EQ回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

巴威午後最逼近！北台灣雨炸最兇　5地「紫爆」超大豪雨

巴威凌晨超有感　「風聲大到像鬼叫」

快訊／狂風暴雨別亂跑！台中新光、廣三、中友百貨宣佈休館

LIVE／巴威「風雨最猛時刻」來了　氣象署最新說明

快訊／20縣市豪大雨特報！　巴威最新警戒區域曝

知名鹽酥雞「沒外送」原價461俗賣150！　幸運PO文釣出苦主

美女記者把「馬偕當蔣公」被笑　當事人高EQ回應

蔣萬安：小心「狹管效應」　巴威強風能拔樹

吳聖宇：巴威眼牆剛好「卡到台灣」　午後路徑可能突然西拐

綠能黑科技×全英語森林校園！大葉大學開啟「國際與永續」雙開掛模式　打造新世代教育最高CP值

巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強

巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

巴威暴風圈觸陸點「3縣市機率高」　氣象署估後天解除陸警

姆巴佩12碼失手後救贖破門！　賽後一句「路還很長」藏冷靜

母載病女拜拜卻出事！途中撞路邊機車　副駕37歲女兒當場死亡

醉男一中商圈尾隨姊妹被制止　嗆警被過肩摔當場變「綠鬣蜥」

追風人直擊！巴威逼近沖繩石垣宮古島　當地現況曝光

巴威午後最逼近！北台灣雨炸最兇　5地「紫爆」超大豪雨

巴威凌晨超有感　「風聲大到像鬼叫」

快訊／狂風暴雨別亂跑！台中新光、廣三、中友百貨宣佈休館

LIVE／巴威「風雨最猛時刻」來了　氣象署最新說明

快訊／20縣市豪大雨特報！　巴威最新警戒區域曝

知名鹽酥雞「沒外送」原價461俗賣150！　幸運PO文釣出苦主

美女記者把「馬偕當蔣公」被笑　當事人高EQ回應

蔣萬安：小心「狹管效應」　巴威強風能拔樹

吳聖宇：巴威眼牆剛好「卡到台灣」　午後路徑可能突然西拐

綠能黑科技×全英語森林校園！大葉大學開啟「國際與永續」雙開掛模式　打造新世代教育最高CP值

巴威午後最逼近！北台灣雨炸最兇　5地「紫爆」超大豪雨

巴威凌晨超有感　「風聲大到像鬼叫」

巴威直撲！日宮古島2女遊客「遭大浪捲走」　海水灌爆防波堤

快訊／狂風暴雨別亂跑！台中新光、廣三、中友百貨宣佈休館

溫班亞瑪5年2.52億美元續約馬刺　犧牲超級頂薪有原因

日科技男擁800萬元提早退休　2年就後悔「太寂寞了」

LIVE／巴威「風雨最猛時刻」來了　氣象署最新說明

7月11日星座運勢／天秤座用腦賺大錢　水瓶座種一得百

快訊／20縣市豪大雨特報！　巴威最新警戒區域曝

【不斷更新】巨城、新光三越7／11停業！全台55間百貨不開門

巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強

生活熱門新聞

巴威01:15暴風圈觸陸東北部　挑戰再開眼

LIVE／巴威蚯蚓扭北轉　氣象署最新說明

巴威趁機重建「雙眼牆」！　午後路徑可能突然「西拐」

巴威今風雨最劇烈！5縣市超大豪雨　最快明晨解除陸警

進入巴威搖滾區！　專家揭「最強颱風暴雨」3階段

巴威雙眼牆現型家門口　快步擦邊北台

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

巴威路徑北修！新北2區「崩塌警戒」

巴威暴風圈觸陸！　直播平台報現況吸千人

巴威超巨！　一圖對比台灣「全被鎖進颱風範圍」

巴威暴風圈將觸陸！北北基桃今風雨最強

二伯抄襲風波還在燒！「品牌1商品」被檢舉疑違法

巴威襲台「白沙屯雨用倒的」！民眾曝現場畫面

今天唯一要上班縣市！　網封「最難放颱風假縣長」

更多熱門

相關新聞

不斷更新／桃機國籍航班明天全取消　海陸空颱風交通異動一次看

不斷更新／桃機國籍航班明天全取消　海陸空颱風交通異動一次看

巴威颱風即將影響台灣，海陸空交通受到影響。《ETtoday新聞雲》整理各地交通最新異動情況，幫助讀者掌握最新資訊。

台鐵明天18:00前正常營運　藍皮解憂號等觀光列車停駛

台鐵明天18:00前正常營運　藍皮解憂號等觀光列車停駛

巴威逼近！日3家航空「上百航班取消」

巴威逼近！日3家航空「上百航班取消」

又双叒取消！25條中日航線6月全取消

又双叒取消！25條中日航線6月全取消

土耳其航空滑行中「屎尿噴出馬桶」！

土耳其航空滑行中「屎尿噴出馬桶」！

關鍵字：

颱風交通航班取消公路封閉高鐵異動颱風資訊

讀者迴響

熱門新聞

巴威01:15暴風圈觸陸東北部　挑戰再開眼

LIVE／巴威蚯蚓扭北轉　氣象署最新說明

巴威趁機重建「雙眼牆」！　午後路徑可能突然「西拐」

巴威今風雨最劇烈！5縣市超大豪雨　最快明晨解除陸警

快訊／二伯品牌遭疑抄襲日牌！露面首談創作歷程　哽咽曝艱辛內幕

川普：我同意與伊朗談判　但停火已結束

進入巴威搖滾區！　專家揭「最強颱風暴雨」3階段

巴威雙眼牆現型家門口　快步擦邊北台

鴻海晚間發重訊公告　劉憶如辭法人董事

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

巴威路徑北修！新北2區「崩塌警戒」

巴威暴風圈觸陸！　直播平台報現況吸千人

巴威超巨！　一圖對比台灣「全被鎖進颱風範圍」

巴威暴風圈將觸陸！北北基桃今風雨最強

二伯抄襲風波還在燒！「品牌1商品」被檢舉疑違法

更多

最夯影音

更多
巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強

巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強
巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

巴威暴風圈凌晨觸陸　「12級強風」橫掃北台！最新紫白大豪雨熱區曝

巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

巴威來襲偷挖砂石民眾嚇壞！苗栗檢警急逮2司機　查扣9部怪手

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

台南啟聰學校○侵案．下｜《我在案發現場》

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

颱風假百貨商場人潮湧現！　信義區百貨全停業街頭冷清

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面