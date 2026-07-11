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剩空油桶也行！中聯致癌油退貨從寬認定　行政院公布2退貨方式

▲▼北市法務局、衛生局稽查問題油品下架。（圖／台北市政府提供）

▲北市法務局、衛生局稽查問題油品下架。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

中聯油脂驗出致癌物苯駢芘超標事件持續延燒，行政院9日院會宣布中聯公司4到6月生產的油品、相關產品，擴大預防性下架，並公布退貨機制。行政院消保處10日宣布，即日起消費者可憑發票、收據、刷卡紀錄等購買證明，向泰山、福壽、福懋等供應商，以及通路商辦理退貨；即使只剩空桶，也可向油脂業者申請退貨，以維護消費者權益。

為維護消費者權益，對於近日中聯油脂大豆沙拉油事件，行政院9日院會已決定，針對中聯4月到6月的油品擴大預防性下架，行政院長卓榮泰並請政委陳時中邀集相關單位，協調從寬、從優、從速、從簡辦理退換貨機制。

陳時中9日下午已邀集衛福部、經濟部、行政院食品安全辦公室，以及行政院消費者保護處研商退貨機制。有關中聯公司於4至6月製造之沙拉油，消費者可直接向主要供應商泰山企業、福壽實業及福懋油脂公司，持發票、收據或其他足以證明購買的消費憑證如刷卡紀錄、消費紀錄等，甚至所購買之商品或空桶，辦理退貨。

另外，也可持到超商、超市、賣場的發票、載具、收據、購買明細等消費紀錄，辦理退換貨。其中，大全聯、全聯、美廉社、喜互惠等，須至原購物分店辦理。萬家福、愛買、樂家康、OKmart、大買家等，全國各門市皆可辦理。

消保處指出，若只持使用過的油品容器的消費者，請聯繫3間油品商泰山、福壽、福懋辦理退貨。

消保處說，消費者得依上述方式辦理退貨，如遇有消費爭議，可撥打1950消費者服務專線，亦可向各地方政府消費者服務中心或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，以維護自身權益。

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