巴威暴風圈觸陸倒數！今「風雨最強」超大豪雨猛攻北北基桃

▲巴威已經進入台灣東部近海。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象署10日深夜11時30分持續針對中颱「巴威」發布海上陸上颱風警報，陸警範圍維持彰化以北、馬祖等14縣市，預計暴風圈今（11日）凌晨觸陸，並逐漸通過北部海面，這段時間是風雨最劇烈時候。特別提醒北北基桃今天白天風雨最猛烈，沿海將現12級以上強陣風，山區防超大豪雨，平地也可能有大豪雨。

暴風圈凌晨觸陸 白天通過北部海面

[廣告]請繼續往下閱讀...

預報中心技正謝佩芸指出，巴威目前中心位在台北東南東方480公里，移動速度穩定，朝西北移動，暴風圈已經進入東部近海，隨著颱風移動行進速度方向，今天凌晨暴風圈就會接觸陸地，未來持續朝西北方前進，白天到晚上期間其中心將通過北部海面，是帶來最劇烈風雨時候。

▼巴威維持中颱強度，暴風圈將觸陸。（圖／中央氣象署、NCDR）



根據氣象署定量降水預報，謝佩芸說明，凌晨起各地風雨明顯，降雨部分，北部、東北部雨勢更大，且雨量累積速度相當快，中南部平地開始有間歇性降雨，山區雨量持續、越來越明顯，直到白天，整體降雨雨勢更大、雨量更多。晚上之後，隨著颱風中心通過北部，台灣各地降雨才有減弱趨勢，明天之後到12日（周日），颱風北上後帶來西南風，仍有不少水氣，整體天氣還沒有穩定，到12日中南部仍有短暫降雨，北部宜花也有午後陣雨。

北北基桃警戒最高 沿海恐現12級強陣風

隨著颱風靠近，風勢越來越明顯，清晨以前，台灣各沿海地區陸續出現10級以上陣風，白天起到下午風力還會再增強，北部地區、宜蘭、屏東內陸也可能10至11級強陣風，桃園以北、北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島、馬祖12級以上強陣風。

謝佩芸說明分區重點，首先提醒，北北基桃今天白天風雨最猛烈，沿海有12級以上強陣風，山區嚴防超大豪雨，平地可能有大豪雨，竹苗中、宜蘭強風豪雨，其中竹苗中山區有超大豪雨，宜蘭山區有大豪雨，中南部雨勢沒有北部劇烈，但也有強風，沿海風大、內陸也有感，平地有陣雨，中部山區大豪雨、南高屏山區有豪雨；至於東半部背風側影響不明顯，恆春半島也有機會12級強陣風。