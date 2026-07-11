台鐵7月起「基層加薪2千、主管最高多4千」　明年再調4%

▲台鐵7月起將加薪。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵傳出將兩階段調薪，第一階段自今年7月起實施定額加薪，基層員工每月多2千元，主管最高加4千元；第二階段則自明年起辦理通案調薪4%，預估1.5萬名員工可受惠。台鐵證實將兩階段調薪，相關細節仍待定案。

台鐵內部傳出將兩階段調薪，第一階段採定額加薪方式，依人員身分及是否擔任主管分別調整，其中轉調人員的非主管職，包括資位人員的「專業加給」、營運人員及基層服務人員的「職務薪」，以及餐旅自僱人員的「月支數額」，每月直接增加2千元。不過，依行政院規定，約僱人員暫不調整。

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至於轉調人員中的主管職，除同樣享有專業加給增加2千元外，主管加給也將依行政院今年6月11日核定的新標準，再增加2千元，因此每月合計增加4千元。

公司化後招募的從業人員方面，非主管人員的職務薪每月直接增加2千元外，主管人員再依照行政院核定的新主管加給標準為基礎增加2千元，每月同樣共多4千元。

第二階段則自116年起實施通案調薪4%，且一律以115年完成定額加薪後的薪資為基礎計算。

▲台鐵兩階段加薪。（AI協作圖／記者李姿慧製作，經編輯審核）

台鐵公司說明，為提升員工待遇，響應行政院「軍公教員工待遇提升方案」，正積極規劃115年與116年「兩階段調薪方案」，相關調薪內容均參照行政院待遇提升方案之標準辦理，不論是轉調人員或從業人員均一律適用，以實質照顧全體同仁。

至於加薪方案預估增加多少人事支出，台鐵僅表示，本案未來實施之相關所需經費，均會符合公司用人費規範辦理。

針對發放時程，台鐵內部規劃，因轉調人員與從業人員行政作業流程不同，實際發放時間可能略有差異，兩階段調薪均採追溯補發方式，將補發各階段生效日起的薪資差額，不會因行政作業影響員工加薪權益。