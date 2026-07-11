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北市議員選戰／國民黨提滿、民眾黨拼一區一席　藍白競合受關注

▲台北市長蔣萬安與黨籍議員候選人拍攝形象照。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安與黨籍議員候選人拍攝形象照。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟、陳家祥／台北報導

國民黨台北市議員提名31席加2席原民選區提好提滿，民眾黨6區提6席，藍白之間的競合備受外界關注。從國民黨來看，士林北投、中正萬華選情最為激烈。士北長年維持3席，本屆4席已屬佳績，但今年提名5席，身陷台智光弊案以及農會賄選案的陳重文恐脫黨參選，加上黃瀞瑩、侯漢廷、陳怡潔等，選票競爭激烈。中正萬華方面，資深議員應曉薇因京華城案無法連任，其女兒應佳妤以無黨籍參選，也將衝擊固有板塊；「戰鬥藍」趙少康日前跨黨為民眾黨吳怡萱站台，也讓藍營內部對於「藍白合」或「保黨內小雞」產生矛盾。

地方人士分析，藍營第一選區士林北投除張斯綱、林杏兒、汪志冰競選連任外，陳重文身陷台智光案等案件，雖不顧黨規登記，但仍未確定可否披藍袍出戰，傳出8月底若陳重文沒有拿到政黨推薦書，將脫黨參選。

該人士指出，國民黨可以拚看看4+1，原因在於台北市長蔣萬安為強勢母雞，且去年罷免綠委吳思瑤雖然失敗，但在過程及結果出爐後，深藍選民的戰鬥意志有被成功刺激，重拾對政治的熱情。

但陳重文還是國民黨士林北投版圖能否擴大的關鍵因素。陳重文為地方型議員，靠的是強勁組織票，與林杏兒、新人林楊庭有一定程度重疊，脫黨參選後林杏兒與林楊庭都會受到影響。

地方人士表示，擔任過6屆議員的汪志冰主要靠黃復興黨部票源，其他人難以撼動，地位相當穩固；張斯綱則與新人賴苡任選票結構重疊，兩人在士北都屬半空戰型議員，在淺藍、中間選民互相較勁。此外，民眾黨市議員黃瀞瑩、新黨市議員侯漢廷、無黨籍新人陳怡潔，相當9人要分泛藍選票，對國民黨老將新枝都是挑戰。

在中正萬華方面，是本次市議員選舉最混亂的選區之一。國民黨提名4席，現有3名國民黨籍議員鍾小平、郭昭巖、吳志剛尋求連任，因涉京華城案被判刑的應曉薇席次，則由空軍退役中將張延廷補上，「代母出征」的應佳妤雖以無黨籍參選，但也瞄準過去應曉薇的軍系票源，恐裂解固有盤勢，讓泛藍呈現「大亂鬥」局面，對國民黨來說形成一大挑戰。

藍營人士直言，中正萬華完全是在打群架，鍾小平與張延廷檯面下殺的刀刀見骨，兩人都握有一定的軍系票源，但藍營在中正萬華的票就這麼多，變數在於應佳妤以無黨籍參戰，等於泛藍在這一區算是超額提名。

地方人士指出，雖然母親應曉薇的選票沒辦法完全轉移到應佳妤身上，但仍可獲得部分藍營選票，更能拿到一些吳怡萱的小草票，再分得一些無黨籍市議員徐立信的票，縱使當選機率不高，卻仍會對國民黨選情產生影響。

▲▼台北市議員應曉薇偕同女兒應佳妤著聖誕裝扮，攜帶會聽命令的Al機器狗，與科基愛犬「應寶寶」陪伴里民歡慶冬至與聖誕。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員應曉薇交棒女兒應佳妤。（圖／記者李毓康攝）

另外，松山信義方面，國民黨少了徐巧芯、王鴻薇兩大吸票機，換上同樣擅長空戰的李明璇、組織扎實的老新人許原榮，對尋求連任的議長戴錫欽、詹為元、秦慧珠都有不少衝擊，更不用說民眾黨也推出形象佳、與藍營關係友好的許甫，對選舉都有一定衝擊。

許原榮自黨內初選出線後，背後同時坐擁資深前立委費鴻泰的組織票、立法院長韓國瑜的唯一力挺，直接衝擊到黨內同志的選票，爆發力不容小覷。另外，秦慧珠前陣子槓上藍營側翼政客爽，甚至還被發起拒投，掀起黨內關注外，還意外扯到後者要暗助許甫，讓此區的藍白互動更顯微妙。

▲▼ 韓國瑜替許原榮車掃催票 。（圖／記者崔至雲攝）

▲韓國瑜替許原榮車掃催票。（圖／資料照）

台北市長蔣萬安日前與國民黨北市議員參選人合拍選舉宣傳照，正式啟動母雞、小雞聯合競選模式，互綁選票爭取勝選。政壇關心後續蔣萬安若為民眾黨與無黨籍市議員參選人站台，恐影響國民黨小雞自身選情？不過一名市議員參選人表示，不會太憂心，因為在地方選舉上最重要的是兄弟登山、各自努力，大環境是往藍白合靠近，但藍營選民也很清楚在議會中席次要過半，國民黨執政才會穩固，這才是政治現實，蔣萬安替民眾黨小雞站台維持表面和諧，但投票時選民還是會各自歸隊。

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