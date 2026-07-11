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Google 測試 Android 新備份機制！照片、影片不佔雲端空間

▲▼ GOOGLE PIXEL 10A 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲Google 正在替 Android 設計新的備份機制，按照慣例，Pixel 手機有望是首批適用機款。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者黃肇祥／綜合報導

以往想要備份 Android 手機的照片、影片，最簡單的方式就是透過 Google 相簿上傳雲端，只不過免費帳號僅提供 15GB，總讓許多用戶大喊不夠用。為此 Google 正在測試全新的備份機制，允許手機自動將資料備份至家裡的 Windows 電腦，不用再被雲端空間綁定。

Android、Windows 電腦將支援自動連線備份

外媒《Android Authority》透過最新的 Google Play Services v26.26.33 版本，成功啟動了 Google PC 備份功能介面。根據官方撰寫的說明，用戶可以選擇登入同一帳號的 Android 手機與 Windows 電腦，只要兩者皆處於開機狀態，且位於同一 Wi-Fi 網路環境下，手機上所儲存的照片、影片就會每天自動進行備份，用戶也可以根據需求手動開啟備份流程。

這項備份功能主要可以儲存相機拍攝的照片、影片或是錄製的音訊，並且會以 Android 內建的「快速分享」（Quick Share）系統來實現。不過《Android Authority》發現，Google 特別標注目前不支援三星手機，估計可能與三星自家的 Smart Switch 部分功能有所重疊，初期仍有相容性與支援性的問題待解決。此外，目前也還不確定 Google 何時會推出 PC 備份功能。

本地儲存更省錢，但要犧牲便利性

透過電腦備份的好處是，不必使用任何雲端空間，且電腦硬碟便於升級、替換，也不必繳交月費。以 Google One 2TB 儲存空間為例，年費需要 3,300 元，雖然包含額外的 AI 應用權限，但對於僅需要儲存空間的用戶來說，相同價格已經可以買到一顆 1TB 的高速硬碟，長期分攤下來的成本遠低於雲端空間所要繳交的訂閱年費。

不過，若需要透過手機下載、分享備份檔案，Google 雲端硬碟仍具有隨處存取的絕對優勢，隨時都能經由行動網路從雲端抓取檔案。反之，若將檔案備份在家中電腦，在沒有額外搭配 NAS 等遠端存取系統的情況下，人在外面想要下載檔案就會相對麻煩。

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