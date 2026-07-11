北市議員選戰／綠保守提名拼全壘打　派系爭、小黨搶暗潮洶湧

▲民進黨台北市議員選舉目標全壘打。（圖／記者劉耿豪攝）



記者杜冠霖、陳家祥／台北報導

九合一大選年底登場，備受關注的首都選戰，立委沈伯洋披民進黨戰袍挑戰現任市長蔣萬安，在議員選舉方面，泛綠陣營內部也是暗潮洶湧。民進黨此次議員選舉保守提名，台北市6個選區共提25席，英系8人投入選戰、新潮流6人、湧言會4人、正國會1人、綠色友誼連線2人、蘇系1人，新上任黨部主委吳沛憶喊出「全壘打」目標。然而，隨著基進黨、時代力量聯盟提名逐漸到位，綠營大本營的中山大同又有2名綠營背景參選人以無黨籍參選到底，都為選戰添加變數。

綠營內部盤點各選區狀況，認有共2個選區選情相對穩定、「全壘打」機會不低。一是北市松山信義區綠營維持過去提名4席的往例，而該區有現任議員許淑華、洪健益、張文潔、新人郭凡出線，綠營評估，該區現任議員選情穩定，新人郭凡也有望頂上已過世的議員許家蓓懸缺，應該無太大問題。

其次是士林北投沒有新人登記，5名現任議員陳賢蔚、林延鳳、陳慈慧、鍾佩玲、林世宗全部登記拚連任。此區的變數在於，運動員紀政侄子、北市後港里長紀建漢因不滿黨內制度宣布退黨，以無黨籍參選，恐會分食選票；但黨內評估，5位連任議員都有一定基層實力，紀脫黨影響不大。

▲沈伯洋在同黨議員陪同下到社子市場掃街拜票。（圖／記者劉耿豪攝）



中山大同區方面，長年被視為綠營大本營，競爭也相當激烈。此次林亮君、顏若芳尋求連任，新人方面有林子揚、賴俊翰。「牛糞博士」朱政騏原先已通過初選，但因涉共諜案遭開除，由賴俊翰遞補；不過朱宣布以無黨籍參選到底「戰清白」，但綠營普遍認為他應該不至於會影響選戰格局。

然而，在地實力雄厚、但涉助理費案遭停權的陳怡君，也確定參選到底，普遍被視為會衝擊選區佈局。陳怡君緊跟市長參選人沈伯洋在中山大同的各大行程，讓綠營選將人人自危，林亮君、顏若芳即便有現任優勢仍陷苦戰。中山大同為謝系大本營，林子揚作為謝系子弟有一定優勢，由於賴俊翰是初選落馬後遞補，被認為是最有可能受衝擊的參選人。

另一方面，在地議員出身、聲量超人氣的立委王世堅，也是此選區一大變數，他在進軍國會後，手中握近3萬議員選票流向，將左右年底議員選舉走勢。

▲議員陳怡君因案脫黨參選，但仍緊黏台北市長參選人沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）



內湖南港部分，「超級吸票機」高嘉瑜回歸參選，現任議員王孝維、何孟樺爭取連任，李建昌則力挺新人陳又新參選。由於保守提名，且高嘉瑜主動喊出「聯合競選」，綠營在港湖選情看來相對穩定。

此次小黨聯盟推吳欣岱參選，從上屆立委選戰至今，吳欣岱瞄準高嘉瑜來勢洶洶，但兩女相爭，恐怕受衝擊的反而是其他參選人。黨內評估，上屆立委選戰因吳欣岱攪局，高嘉瑜意外落馬，也對國會格局產生影響，這是綠營支持者的痛，此次吳欣岱再度參選，未必能吸收多少綠營選票。

中正萬華區由於吳沛憶轉任立委，綠營有多一席空間，此次共提名4人，現任2名議員劉耀仁、洪婉臻，新人方面有轉戰此區的正國會張銘祐、媒體人馬郁雯。黨內評估，此區藍營內戰難分，評估有機會突圍「坐三望四」。

而大安文山區除現任2名議員簡舒培、王閔生外，也提名2位新人劉品妡、陳聖文，考量被視作友軍的社民黨苗博雅實力強大，綠營在該區僅「保守」提4名候選人，該區現任議員都是有雄厚選票基礎的強棒，但小黨聯盟此次也推出有一定基層實力的里長陳峙穎參戰，也打亂綠營布局，陳聖文初選過關後倒在大選，但此次二度參選，且積極拔樁，普遍認為新人劉品妡受到衝擊最大。

▲爭取連任的民進黨議員簡舒培（右3）基層實力雄厚。（圖／記者詹詠淇攝）