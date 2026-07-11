新北議員選戰／國民黨拚過半！藍白在板橋較勁　三蘆有望多獲1席

▲2026國民黨新北議員布局。（AI協作圖／記者蘇靖宸製作，經編輯審核）

記者蘇靖宸／新北報導

國民黨2022年拿下30席新北議員，不過因人口改變，2026年新北議員從66席次增至68席，且藍營又因廖先翔、葉元之入主國會多出空缺，國民黨新北市黨部主委黃志雄指出， 此次共提38席，希望能拚過半，朝35席次方向走。據了解，國民黨要守住「汐金萬」不難，板橋則因為國民黨鄧凱勛、民眾黨林子宇皆屬空戰型參選人，加上白營在該地的確有發揮空間，藍白勢必會在板橋有一番較勁；另在提名規劃上，有望在「三蘆」多斬獲一席。

與2022年提名對比，國民黨2026新北議員布局，未有太大改變的是第四、第六、第九及第十選區。第四選區為三重、蘆洲，長期盤勢「綠大於藍」，除王威元、黃桂蘭挑戰連任外，國民黨提名前議員蔡明堂兒子蔡政呈。儘管蔡政呈4年前曾挑戰黨內初選落敗，但黃志雄表示，蔡政呈有爸爸的地方基礎，本人也很努力，所以他對蔡有信心，三重再加一席機率很高。

第八選區江怡臻退選 黨部未規劃另提人選

第六選區方面，國民黨提名人選皆為現任陳錦錠、邱烽堯、游輝宂、金瑞龍。第九選區，國民黨提名4席，包括現任黃心華、劉哲彰、陳儀君，以及新人、新店忠孝里長游皓麟；第十選區向來是國民黨艱困選區，由林姓宗親會理事長林正峰挑戰。黃志雄說，第九選區方面基本上三位現任議員選情穩定，而游皓麟年輕，希望他去搶年輕、中間選票，但能否搶到，「我們要努力」，所以是坐三望四。

在其他選區方面，因人口改變，第二選區從4席變5席，平地與山地原住民也各增加1席；至於第八選區，則從10席減少至9席。在第二選區，國民黨擁有3個席次，提名現任蔡淑君、陳明義外，也有新人蔡佩呈、鄭丞宏，而蔡又是議員宋明宗女兒，黃志雄評估有機會「坐三搶四」。

山地與平地原住民部分，除楊春妹爭取平地原住民連任外，吳國譽、何應明個別再次挑戰平地與山地原住民。黃志雄說，吳國譽、何應明上次都選過，票數蠻高，這次是第二次投入，兩位基本上當選機會非常大，對他們兩位很有信心。

第八選區因江怡臻獲提名後宣布退選而受關注，目前國民黨在此有林金結、呂家愷、黃永昌、洪佳君爭取連任。黃志雄說，目前沒有規劃另外提名人選，所以最大目標是確保既有的4席全上。

同樣不爭取連任的還有第三選區的戴湘儀，以及第七選區的資深議員連斐璠，各別都提新人，新莊泰豐里長王珮宇與永和民治里長陳以樂，兩人都被黃志雄評估有機會勝選。即使面對在新莊要應戰改披橘袍參選的蕭夙玲，以及國民黨前青工總會長陳茂嘉，黃志雄說，他對於目前國民黨3位候選人深具信心，既然國民黨初選機制已經決定，正式提名王珮宇，選民自有判斷。

第一選區4席議員，國民黨、民進黨在2022年各取得2席及1席，另一席由無黨團結聯盟蔡錦賢拿下，但蔡已宣布交棒給團隊成員新北淡水農會理事長呂鈞鴻。國民黨此次除陳偉杰、陳家琪爭取連任外，呂鈞鴻也成功獲得提名，有機會替藍營搶下第三席。

新莊選區泛藍分裂 就看王珮宇能否殺出重圍

至於葉元之的第五選區與廖先祥的第十一選區空缺，國民黨各別提名新人鄧凱勛、何元楷。黃志雄指出，因為國民黨在「汐金萬」整體狀態經營的還可以，所以何元楷接棒廖先翔的問題不大；第五選區部分，林國春、曾煥嘉、劉美芳是現任，以及新人周韋翰接棒其父周勝考，提名鄧凱勛是希望能讓更多中間選民、年輕人來投票支持鄧，「我認為方向是這樣」，但還要再努力。

▲國民黨新北板橋議員參選人鄧凱勛（穿背心者）希望多吸引年輕選民支持。（資料照／記者黃哲民攝）

藍營人士指出，板橋是新北最都會的區域，高樓密集，很多青壯世代的落腳處，他們比較不吃傳統的組織動員，是空戰型參選人能夠發揮戰力的地方，像是上次民眾黨吳達偉是落選頭，葉元之大罷免後多次感謝小草支持，簡單來說，就是白營在板橋有空間。所以，當沒有在地經營的鄧凱勛碰上具知名度的民眾黨參選人林子宇，藍白勢必會在板橋有一番較勁，甚至互搶葉元之的「空氣票」。

有關市黨部認為王珮宇有機會接替戴湘儀，藍營人士說，上次民進黨何淑峯被最高院判定貪汙，民進黨來不及補提名，提高戴湘儀當選機會，但這次不同的是，民進黨派出綠委吳思瑤的子弟兵吳奕萱，當綠營組織盤動起來，加上吳奕萱本身的空戰實力，王珮宇憑藉里政經驗能否殺出重圍，還是有得拚，就看議長蔣根煌系統如何出力；另外，泛藍分裂多少也會影響。

「汐金萬」廖先翔只要幫何元楷 國民黨不難守住

該人士也說，「汐金萬」方面只要廖先翔幫忙何元楷，國民黨不難守住；至於「三蘆」部分，國民黨上次提四上二，儘管林鼎超、吳訓孝是落選前兩名，但得票數都超過1.4萬票，所以如果這次僅提3席，這些票數成功轉移，蔡政呈的確有機會。

針對土樹三鶯選區，地方人士指出，今年參選人較上次減少，估計個人整體得票數上升，最低當選門檻恐高到1.9萬票左右，恐怕2022得票數近1.7萬票的呂家愷要有所警惕，再加上即使江宜臻退選，票要轉移至呂的比例可能不高，他最憂心的是，江本身的「空氣票」會流向民進黨高乃芸。

▼李四川與國民黨新北市議員參選人何元楷(左1起)、鄧凱勛、王珮宇、林正峰以及陳以樂合影。（資料照／李四川競辦提供）