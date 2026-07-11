新北議員選戰／提名蘇系佔1/3　蘇巧慧靠1招整合各派系拚全壘打

▲2026民進黨新北議員提名派系分布。（AI協作圖／記者詹詠淇製作，經編輯審核）

記者詹詠淇／新北報導

備戰年底地方大選，民進黨這次在新北議員共提名36席，包括23位現任議員以及13位新人。在派系分布上，由蘇系及親蘇勢力穩坐龍頭，佔據3分之1名額，而身兼黨部主委的新北市長參選人、立委蘇巧慧則被地方議員們視為帶領隊伍的「稱職大母雞」。蘇巧慧的「耐煩」功夫與跨派系協調，成功整合黨內鬥志，力求在傳統藍大於綠的新北戰場中，激發最強戰力。

新北市第1選區（八里區、淡水區、三芝區、石門區）提名2人，分別是爭取連任的現任議員鄭宇恩和新人游明諺。黨內認為，鄭宇恩基層組織穩固、地方跑得勤，也認真經營地方臉書社團與網友互動佳，再加上先前淡水大停電、淡江大橋完工通車後周邊交通規劃等議題上處理妥當，地方好感度高。游明諺儘管是新人，但勤於跑地方行程，地方都看得到人，不過知名度還待加強。

第2選區（五股區、泰山區、林口區）提名2人，為現任議員李宇翔和上屆落選頭、資深前議員賴秋媚女兒戴翎育。李宇翔相當認真，議員座談會已辦2場，正規劃舉辦第3場，是目前民進黨新北隊最積極的人之一，儘管在上次2022年議員選舉初選過程與蘇系有些小摩擦，但在這次已完全拋開派系成見，再加上地方動員能力佳，座談會至少都10幾位里長到場力挺。戴翎育有政治幕僚底子，且組織盤也很扎實，在地方能感受到支持者的熱情。黨內評估2席全上機會高。

第3選區（新莊區）共提名4人，資深議員鍾宏仁確定不競選連任後，將由2位新人立委吳思瑤前辦公室主任吳奕萱和前立法院長游錫堃辦公室副主任陳岱吟，以及現任議員翁震州、林秉宥拚4席全上。該區為民進黨這次在新北少數有簽聯合競選聲明、互相配票的一區，由立委吳秉叡操盤，有望4席全上。但由於現任議員通常較具危機感，再加上南新莊是綠營基本盤大本營，因此也協調新人吳奕萱和陳岱吟多跑北新莊開拓票源。

第4選區（三重區、蘆洲區）則提名6人，除了資深議員陳啟能交棒給兒子陳俊維外，其餘現任議員彭佳芸、李余典、顏蔚慈、李倩萍和邱婷蔚均尋求連任。三蘆區除了陳啟能否順利交棒給陳俊維外，最主要還是三重果菜市場議題在地方具討論話題，目前僅顏蔚慈明確表態反對遷移至蘆洲，由於現任議員都深耕已久、組織盤穩固，後續議題如何發酵、是否會連帶影響沒有積極表態的議員票倉，仍待觀察。

第5選區（板橋區）提名5人，現任議員戴瑋姍、山田摩衣、黃淑君拚連任，石一佑則宣布交棒給兒子陳俊諺，新人部分另有國防院前執行長李文忠之子李昆穎。板橋區新人陳俊諺和李昆穎來勢洶洶，連現任議員不大會去的場合都會親自去發文宣，相當認真。不過黨內也評估，現任議員們問政扎實、成績亮眼，且各自都有很強的網路聲量，因此也不用到太擔心。

第6選區（中和區）提名3人，除了現任議員張維倩和張嘉玲爭取連任外，還有上屆落選頭的前議員張志豪回鍋參選。黨內評估中和區相對較緊繃，勢必會掉1席，「3席全上是夢幻」。儘管3人表面相敬如賓，但私下暗潮洶湧、互挖牆角，各有摩擦。

第7選區（永和區）提名2人，為現任議員許昭興和上屆落馬的前議員羅文崇捲土重來。黨內認為，雖然羅文崇媒體聲量不高，但這幾年來勤耕地方，前陣子永和跳電時也出面協調，地方社群若有看到問題，本人幾乎都第一時間跳出來回覆，地方好感度有目共睹，有望2席全上。

蘇系佔1/3穩坐龍頭 正國會、新系緊追其後

第8選區（樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區）提名5人，包括現任議員卓冠廷、彭一書和廖宜琨，新人則有立委吳琪銘之子吳昇翰和上屆以40票之差成為落選頭的前議員高敏慧姪女高乃芸。地方分析，卓冠廷上次議員選舉為民進黨第一高票當選，且網路維持高聲量，這次又有吳昇翰傳承父親吳琪銘的票源，以及彭一書在議員地方座談會動員狀況佳、鄉親反應熱絡，3人狀況還算不錯。廖宜琨與高乃芸就相對危險，廖宜琨與卓冠廷儘管表面未撕票臉，但因為先前助理事件而有所摩擦，票源可能被瓜分。高乃芸部分則是儘管民進黨支持者對參選的新人年輕女性都會特別疼惜，但因為這區前輩服務都做得太好，因此仍有待加油。

第9選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）提名2人，現任議員陳乃瑜爭取連任，資深議員陳永福則交棒給兒子陳韋任。黨內認為，該區選民結構短時間內不太可能有太大改變，且沒有第三勢力搶票，原則上只要陳韋任順利接下陳永福的組織盤，不用過於擔心，有望2席全上。

第10選區（瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區）提名1人，為現任議員林裔綺，基本上就是正常發揮，黨內不太擔心。第11選區（汐止區、金山區、萬里區）提名2人，現任議員張錦豪拚連任，涉入助理費案的六連霸議員周雅玲宣布不連任，交班資深政治幕僚、立委王義川前辦公室主任蔡美華。儘管周雅玲前夫劉財鑫表態參選後的狀況還有待觀察，但因為周雅玲已公開表態挺蔡美華，因此黨內評估，只要蔡美華穩穩接下周雅玲組織盤，有望2席全上。

綜觀派系，仍以蘇系、親蘇系為最大宗，包括戴翎育、翁震州、李余典、李倩萍、邱婷蔚、陳俊諺、張維倩、羅文崇、彭一書、陳韋任、林裔綺和蘇錦雄，共12人，佔本次提名人數的3分之1。

其次是正國會，有陳岱吟、陳俊維、山田摩衣、卓冠廷、吳昇翰、陳乃瑜和蔡美華，共7人；新潮流、親賴的則有林秉宥、吳奕萱、顏蔚慈、戴瑋姍、李昆穎、張錦豪和張志豪，共7人；英系包括鄭宇恩、彭佳芸、張嘉玲和廖宜琨，共4人；湧言會則有李宇翔和黃淑君，共2人。

另外還有綠色友誼的游明諺、離開正國會的許昭興，以及無明顯派系、偏樹林地方系統的高乃芸，和烏來地方的布落·馬信。

營造「尊蘇」默契 蘇巧慧不只是母雞更是定心丸

黨內人士盛讚，即便立法院與選舉行程滿檔，蘇巧慧仍展現極高的耐心與承擔意願，處理繁瑣溝通事務。她在派系與地區之間發揮「耐煩」功夫，不斷溝通協調並勇於承擔，這份實幹精神讓地方小雞深感佩服，也是如今黨內能凝聚在一起的原因。

黨內人士觀察到，無論是接連不斷的說明會或是市場拜票，都能看到議員緊跟在蘇巧慧身邊，且蘇也已經和所有新北隊議員各自舉辦聯合願景說明會。她不只是「母雞帶小雞」，更是深受認可的「稱職大母雞」。不少議員私下表示，有蘇巧慧作為市長參選人兼黨部主委，讓基層感到踏實且放心，更有信心齊步前進。

黨內人士不諱言，即便新北基層組織傳統上藍大於綠，但蘇巧慧確實做到了整合，激發出團結作戰的鬥志。現在各派系皆展現「尊蘇」默契，整體氛圍良好，大家各司其職、分進合擊，既能分頭深耕地方選區，也能在關鍵時刻團結一致。