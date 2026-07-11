T3接駁自駕巴士爆轉包「韓國製造商」　桃機：符合規定

▲桃園機場第三航廈。（圖／桃機公司提供）

記者周湘芸／台北報導

桃園機場無人自駕旅客運輸系統（PMS）去年重新招標，有民眾爆料指出，得標廠商將車輛底盤轉包給韓國車輛製造商，有違反《政府採購法》疑慮。機場公司表示，廠商於投標階段即說明將結合國際技術合作履約，符合相關規定。

桃園機場第三航廈明年底完工，機場公司耗資17.45億元打造二、三航廈無人自駕旅客運輸系統（PMS），但因分包商「理立」技術能力不足，導致主承包商遭解約。機場公司去年重新招標，由創奕能源及華電聯網共同得標，去年7月重新開工。

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據了解，無人自駕旅客運輸系統（PMS）首次招標時，當時的得標廠商「成運」規劃打造12米無人自駕雙頭巴士，其他廠商則分別提出7公尺、8公尺無人自駕雙頭巴士規劃，考量二、三航廈客運量需求，最終機場公司選則成運規劃方案。而去年二次招標時，創奕能源即依循當時成運規劃，同樣規劃12公尺車體獲評委青睞。

有民眾爆料指出，此次得標廠商雖規劃打造一輛12公尺無人自駕雙頭巴士，但實際上是將車輛底盤轉包給韓國車輛製造商打造。

該名人士質疑，此案得標廠商需符合具有製造能力及製造實績2大條件，且依照《採購法》規定，得標廠商應自行履行全部或其主要工程，不得轉包，而車輛底盤為其最主要工程之一，得標商卻將其轉包給國外業者，有違反相關規定疑慮。

該名人士指出，任何車輛在台灣上路須經車安中心審驗，正常程序是底盤做好後，去查核登記，再進行車體組裝，但得標商沒有在台灣製造底盤，恐無法走正常程序申請合格證；若是透過韓國製造商在韓國認證後，授權給得標商，又會違反採購法「轉包」規定。

對此，機場公司表示，承包商具交通部核定的電動大客車示範計畫合格資格及電動巴士製造實績，符合此案招標與契約規範。

機場公司指出，廠商於投標階段的服務建議書，即已說明將結合國際技術合作履約，而車輛底盤也非此案契約所定主要項目，並無採購法第65條所稱轉包情形。為確保車輛安全與品質，於契約中已明定廠商須取得車安中心（VSCC）審驗證明。

主要承包商華電聯網表示，公司已於投標階段的「服務建議書」中，明確規劃將與韓國軌道車輛及電巴專業製造商「宇進產電（Woojin）」進行技術合作，共同打造此案專用的雙向行駛電動巴士，廠商依投標承諾的國際合作分工履約，並無違反採購法情形。廠商後續將依需求書規定，取得車安中心的形式安全認證審驗證明。