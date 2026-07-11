綠能黑科技×全英語森林校園！大葉大學開啟「國際與永續」雙開掛模式　打造新世代教育最高CP值

▲大葉大學打造國際化校園。（圖／大葉大學提供，下同）

生活中心／綜合報導

在大快步邁向淨零碳排與全球永續發展的浪潮中，現在的大學可不只是關起門來讀書的地方，更是推動整個社會華麗轉型的重要秘密基地！大葉大學近年來化身為永續教育的超級推手，不僅在綠能研發上開外掛，更把國際化策略點滿，將永續靈魂直接灌注到教學、研究和校園治理中，成功打造出一座兼具環境防護罩與全球戰鬥力的超酷永續校園！

一踏進大葉大學，迎面而來的是高達八成以上的滿滿綠意，簡直就像走進一座巨大的森林芬多精吸塵器！更厲害的是，這裡還藏著一套超級厲害的水資源循環系統，校園裡用過的水幾乎都能全面回收、轉生再利用，這項神級操作早就成為全台灣永續校園的模範生示範案例。除了硬體實力驚人，學校在軟實力上也是拼勁十足，積極打造雙語校園並推動EMI全英語授課制度，營造出隨時隨地都能落英文的多語學習環境，讓同學們在鑽研專業知識的同時，語言等級與跨文化溝通力也能同步刷經驗值，早早就打好與國際無縫接軌的基礎。

▲大葉大學建置水循環再利用場域，年省七千噸水資源。

大葉大學校長方文昌信心滿滿地表示，學校直接把聯合國永續發展目標（SDGs）變成好玩的通識與專業課綱，課程主題包山包海，從節能減碳、碳盤查、潔淨能源到循環經濟通通有！就是要讓學生在課堂上不只動腦，還能透過實作專題直接動手拯救地球，培養出滿點的永續思維與跨領域解決問題的超能力。在國際交流部分，大葉大學更是不手軟，跟全球好多個國家的姊妹校結為盟友，積極推動交換學生、海外實習以及雙聯學制，就是要鼓勵年輕學子大膽走出台灣、把全世界當成自己的大型遊樂場，好好鍛鍊國際移動力。

不僅如此，這股永續旋風還一路刮到了產學合作與技術研發的最前線，影響力大到直接破表！像是環境與安全工程學系大名鼎鼎的李清華教授，就捲起袖子執行環境部的超狂計畫，攜手恆亮公司與中鐵公司，把目光鎖定在大家最頭痛的「汰役鋰電池降階測試評估與高值化後端可移動式綠能發電儲能設備之建置開發」，直接為循環經濟和淨零轉型注入了滿滿的創新動能。

李清華教授笑著解釋說，現在電動車跟儲能設備夯到不行，退役的鋰電池數量也是一年比一年多，怎麼幫這些「退休電池」找到第二春、減少對地球的衝擊，絕對是現在資源循環最潮的課題！這次的計畫就是要把這些汰役鋰電池大復活，結合太陽能跟風力發電系統，從電池收集、拆解到充放電活化測試一氣呵成，最後甚至規劃打造出一台「可移動式的綠能發電與儲能設備變形金剛」，大大提升能源再利用的實戰價值。

▲大葉大學李清華教授（右）帶領學生研究廢鋰電池再生。

別小看這套結合太陽能跟風力的移動式儲能系統，它就像是不斷電的超大容量行動電源，放電時間可以一口氣撐滿約10個小時；未來不管是偏遠地區缺電要緊急支援，還是各種突發狀況的備援供電，它都能隨傳隨到、立刻神救援，不僅能把廢棄鋰電池帶來的環境風險降到最低，更把循環經濟的實用價值玩出了新高度。

這座將綠能科技與國際視野玩到極致的校園，正用行動證明：永續不只是教科書上的口號，更是可以改變未來的超能力！無論是美如森林的雙語環境，還是把廢電池變身為綠能神隊友的黑科技，大葉大學都成功打破了傳統教育的框架。想讓自己的競爭力與地球的未來一起升級嗎？兼具環境責任與全球視野的大葉大學，就是那座引領新世代青年接軌國際、啟航永續未來的最佳舞台。